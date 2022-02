Opnieuw commotie in Downing Street: echtgenote Boris Johnson zou de broek dragen, volgens biografie

Een slappe man die betoverd wordt door een op macht beluste echtgenote. Op deze manier is Boris Johnson neergezet in een te verschijnen biografie over zijn vrouw Carrie. Intussen probeert de belegerde premier te bewijzen dat hij wel degelijk de baas is van het land.

Alsof Partygate, het schandaal over de lockdownborrels op Downing Street, niet al genoeg spannende verhaallijnen heeft, ligt vanaf deze week First Lady: Intrigue at the Court of Boris and Carrie Johnson in de Britse boekhandels. Het nu al veelbesproken boek is geschreven door Sir Michael Ashcroft, voormalig strateeg en vice-voorzitter van de Conservatieve Partij. De 75-jarige multimiljonair heeft de publicatie van de Carrie-biografie versneld, nu Johnsons premierschap snel voorbij zou kunnen zijn.

Het is in het Verenigd Koninkrijk niet ongebruikelijk dat er boeken verschijnen van of over de partners van Britse premiers. Zo kwamen er door de jaren heen biografieën over Clementine Churchill en Denis Thatcher, terwijl Clarissa Eden, Cherie Blair en Sarah Brown zelf memoires uitbrachten. Het unieke aan First Lady is dat het nog tijdens een premierschap verschijnt, zelfs midden in een crisis. Tevens is het bijzonder dat er nu een premiersvrouw is die al voor haar Downing Street-tijd bekendstond als een politiek activist.

Groen en diervriendelijk

En dat laatste is ze nog, zo beweren insiders die Ashcroft sprak. Haar politieke agenda is groen en diervriendelijk, waarmee ze op ramkoers ligt met traditionelere Conservatieven. Zij vermoeden dat de 33-jarige een veel te grote invloed heeft op het beleid van haar man. Ze zou, zo blijkt uit de voorpublicatie in The Mail on Sunday, een rol spelen bij het benoemen – en ontslaan – van stafmedewerkers en zelfs ministers.

Een adviseur heeft Ashcroft verteld dat de premier soms bang is om van zijn werkruimte naar de woonvertrekken van Downing Street te gaan, bevreesd voor de toorn van zijn eega. Johnson zou zijn vrouw een keer vervloekt hebben toen een adviseur een promotieaanbod afsloeg omdat hij zei Carrie niet te vertrouwen. Boris heeft de wereld ingedeeld in mensen die voor en tegen zijn vrouw zijn, zo vertelde een minister aan de biograaf.

‘Gemene verzinsels’

In een persverklaring heeft Downing Street het boek, volgens Ashcroft het resultaat van nauwgezet onderzoek, afgedaan als “gemene verzinsels die bedoeld zijn om de vrouw van de premier te vernederen en in diskrediet te brengen”. De vooraanstaande bewindsman Jacob Rees-Mogg liet The Mail on Sunday weten dat de premier zijn eigen besluiten neemt. “Het is door en door vrouwonvriendelijk om de vrouw of partner van een premier aan te vallen – en niet de premier zelf.”

Carrie Johnson raakte de afgelopen jaren enkele malen in opspraak. Zij bleek de drijvende kracht achter de extravagante en veelbesproken herinrichting van de ambtswoning. Tevens speelde ze een rol bij het omstreden besluit van de regering om bij de Kaboel-crisis, een halfjaar geleden, tientallen honden en katten te evacueren. Ook is bekend dat zij in een machtsstrijd met Dominic Cummings was verwikkeld. De stafchef moest in november 2020 vertrekken en is nu met een wraakoefening bezig die Johnson mogelijk fataal wordt.

Nieuwe benoemingen

Hij vecht nog voor zijn premierschap. Dit weekend heeft hij minister zonder portefeuille Steve Barclay aangesteld als stafchef, opmerkelijk omdat deze functie normaal niet door een lid van het kabinet wordt vervuld. Tevens benoemde hij Guto Harri, een vertrouweling uit zijn dagen als burgemeester van Londen, als hoofd communicatie. Harri was een paar maanden terug ontslagen door tv-zender GB News nadat hij tijdens een uitzending op de knieën was gegaan om Black Lives Matter te steunen.

De benoemingen volgden na een recente exodus. Vijf belangrijke stafleden waren in het licht van ‘Partygate’ ontslagen of opgestapt. Een grote aderlating voor Johnson was het vrijwillige vertrek van Munira Mirza. Dit hoofd van de beleidsafdeling werd gezien als “het brein van Boris”. Hij heeft haar bestempeld als een van de vijf vrouwen die zijn leven hebben bepaald. De voorpublicatie van Ashcrofts biografie heeft inmiddels effect gehad. Speciaal adviseur Henry Newman is vertrokken, een van de beste vrienden van de First Lady.