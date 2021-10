Opnieuw Belgen vanuit Afghanistan geëvacueerd: vliegtuig op weg naar Qatar

Rond vier uur vannacht plaatselijke tijd zijn de passagiers aan boord gegaan van het vliegtuig. Qatar, dat zowel goede relaties heeft met het Westen als met de taliban, heeft al verschillende keren een vliegtuig gestuurd van staatsmaatschappij Qatar Airways om achtergebleven westerlingen te evacueren.

Nu zou er zich dus een aantal Belgen op het vliegtuig bevinden, naast passagiers met andere nationaliteiten. Eén van hen is de Antwerpenaar Jahanshir Hotak, die meer dan een maand geleden in het tumult voor de luchthaven gewond raakte aan zijn kaak.

In totaal zijn er maximaal 45 Belgen in Afghanistan die gecontacteerd zijn om met de vlucht mee te gaan en zich ook bereid hebben verklaard om dat te doen, zo bevestigt een bron. Het precieze aantal Belgen op de vlucht is nog niet bekend.

WK-voetbal

Wanneer de evacués aankomen in Doha, krijgen ze logement van de Qatarese autoriteiten. Zij mogen daar verblijven in huizen die voor het WK voetbal in Qatar van volgend jaar zijn ingericht. Shakila, de vrouw uit Wichelen die als eerste Belgische passagier meevloog met de Qatarese vluchten, vertelde daar ook al over in onze weekendkrant.

Vanuit Doha, de hoofdstad van de Golfstaat, moeten ze dan een commerciële vlucht nemen naar Europa die ze zelf moeten betalen. Vorige week zei minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) in het parlement dat er al 45 Belgen en hun familieleden via Qatar uit Afghanistan waren weggeraakt.