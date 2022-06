Opnieuw 6 IS-vrouwen en 16 kinderen uit Syrië naar België gerepatrieerd: ‘Voor de nationale veiligheid’

Voor de tweede keer heeft de Belgische regering een repatriëring van volwassenen met kinderen afgerond uit Rojava, het Koerdische deel van Syrië. Net als vorige zomer gaat het om 6 vrouwen met een verleden bij IS. Toen ging het om 10 kinderen, nu om 16. Volgens het kabinet van de premier zijn alle kinderen jonger dan 12 jaar.

Onder hen zit ook een Schaarbeekse vrouw, die ooit allicht in video’s wapens afvuurde op een oefenterrein en vanuit een rijdend voertuig. Met die video’s riep ze anderen op om naar Syrië te komen en de wapens op te nemen. Ze kreeg ginder vier kinderen van een Belgische strijder en belandde zwanger in het gevangenenkamp Al Hol. Dat vijfde kindje overleed daar.

Een andere vrouw met een reputatie is de vermoedelijke weduwe van Abdelnasser Benyoucef, het brein achter de dodelijke gijzeling in de Joodse supermarkt Hyper Cacher in 2015 en een mislukte aanslag op kerken in Frankrijk in datzelfde jaar. Haar man is volgens de CIA gesneuveld bij een zelfmoordaanslag. Zij komt met drie kinderen.

Een Antwerpse vrouw komt eveneens met drie kinderen, plus het zoontje van een Belgische IS-strijder uit Kortrijk. Dat kind was een jaar oud toen het werd gevangen genomen door de Koerden, bij de slag om Baghouz in 2019. Zijn moeder is overleden en België ging er lange tijd van uit dat ook zijn vader gesneuveld is, maar er zijn aanwijzingen dat die toch in een Koerdische gevangenis zit.

Daardoor zat hij zonder ouders in Al Hol. Bij de voorbereidende missie in mei nam ons land DNA-stalen af. Die bewijzen dat het kind wel degelijk afstamt van de familie in Kortrijk.

“De prioriteit van de Nationale Veiligheidsraad is altijd geweest om kinderen met de Belgische nationaliteit veilig te houden en hen een toekomst in België te bieden”, klinkt het op het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD). “Uit de analyses van OCAD blijkt ook dat de repatriëring van de moeders in het belang is van de nationale veiligheid, omdat het een toezicht mogelijk maakt op de betrokken profielen en de controle versterkt.”

In totaal zijn er deze nacht zo 6 vrouwen en 16 kinderen geland in België. De meesten van hen konden vorige zomer nog niet mee omdat ze toen nog in het moeilijker bereikbaar kamp Al Hol zaten. Daarna hebben de Koerden hen overgebracht naar Roj.

Alleen S.Y. en haar twee kinderen zaten vorige keer ook al in Roj, maar zij kon toen niet mee omdat ze haar moeder, de oma van de kinderen, niet wou achterlaten. Dit keer bleek het wel mogelijk om haar moeder mee te nemen.

De vrouwen gaan na aankomst rechtstreeks naar de gevangenis. De kinderen worden opgevangen door het jeugdparket. Een jeugdrechter zal beslissen of ze beter bij familie of beter in een jeugdinstelling terechtkomen.

Zeker vier Belgische vrouwen blijven dan nog ginder. Een Schaarbeekse met vier kinderen weigerde bij de vorige repatriëring ook al om mee te komen. Een andere mag niet mee omdat ze niet langer de Belgische nationaliteit heeft. Nog twee Belgische vrouwen zitten in het kamp zonder kinderen en komen daarom niet in aanmerking voor repatriëring.

De oppositie is bijzonder kritisch voor de tweede actieve repatriëringsoperatie die de regering-De Croo uitvoert. N-VA-Kamerlid Koen Metsu noemt die “onbegrijpelijk”. “Zeker als je je bedenkt dat van de zes overgebrachte IS-bruiden nog maar twee achter de tralies zitten.”

Bovendien gaat het om een dure operatie, waarvoor verschillende special forces en vliegtuigen van defensie nodig zijn. De vorige repatriëring kostte meer dan een miljoen euro.