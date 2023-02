▶ Opmerkelijk moment: Biden weet boegeroep Republikeinen om te zetten in applaus en staande ovatie

In zijn speech focuste Biden op de Amerikaanse economie en sprak hij verzoenende taal aan het adres van de Republikeinen. Toch lokten bepaalde uitspraken tumult uit bij de Republikeinen, tot ongenoegen van ‘Speaker’ Kevin McCarthy, die vooraf gezegd had zich waardig te willen gedragen.

Biden beschuldigde “sommige Republikeinen” ervan de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, Medicare, drastisch te willen inperken. Daarop weerklonk tumult vanop de banken. De Republikeinse Marjorie Taylor Green, een fervent aanhangster van Donald Trump, riep meermaals “Leugenaar!”, haar partijgenoot Byron Donalds riep “Dat hebben we nooit gezegd.”

Biden week daarop af van zijn speech en verwees naar een voorstel van “sommige Republikeinen, zelfs geen minderheid” om gezondheidsprogramma’s voor ouderen terug te dringen. “Wie daaraan twijfelt, contacteer mijn kabinet en ik kan jullie een kopie van dat voorstel bezorgen.”

Op het tumult dat daarop volgde, reageerde Biden al glimlachend met “Wat een verontwaardiging, ik hou van zo’n bekering”. “We zijn het er blijkbaar over eens dat over onze sociale zekerheid niet meer te onderhandelen valt. We hebben unanimiteit! Onze sociale zekerheid en Medicare zijn van levensbelang voor miljoenen senioren. Laten we het daar allemaal over eens zijn vanavond, laten we rechtstaan voor onze senioren.”

Daarmee had hij de Republikeinen in het nauw gedreven. Zij beseften maar al te goed het signaal dat ze zouden uitsturen door niet mee recht te staan voor de Amerikaanse ouderen. Zonder dat de president het voorzien had, wist hij parlementsleden van de beide partijen aan te zetten tot applaus en een staande ovatie.