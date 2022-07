Ophef na seksistische uitspraken over ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ door Amsterdamse studentenvereniging

Tijdens een diner ter ere van het lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV) aten de mannen en vrouwen gescheiden, maar in de vrouwenzaal was het “hoeren”-geroep van de heren duidelijk te horen. In een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe een spreker zijn speech afsluit met de woorden “dat vrouwen niks en niks meer zijn dan een hoer”.

Hij was niet de enige die zich seksistisch uitliet over zijn verenigingsgenoten, en vrouwen in het algemeen, zo vernamen de vrouwen achteraf. Een ander lid verkondigde dat de heren de nekken van vrouwen zullen breken “om hun lul erin te steken”. Ook zou hij vrouwen “sperma-emmers” hebben genoemd. Een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de cultuurverandering binnen het corps stelde naar verluidt meermaals dat vrouwen hoeren zijn, de cultuurverandering een façade is en het corps boven de samenleving staat.

‘We zijn klaar met dit seksisme’

Verschillende leden reageerden geschokt op de speeches en stuurden een brief naar het bestuur. “Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen Heren- en Damesdiner - wat een feestelijke aangelegenheid hoort te zijn - dusdanig respectloos beschreven te worden door onze mannelijke verenigingsgenoten”, klinkt het. De brief werd door bijna 300 mensen ondertekend.

“Wij zijn klaar met dit seksisme”, schrijven de vrouwen. “Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?” Ze vragen zich af of het bestuur en andere belangrijke commissies wel achter hun eigen cultuurverandering staan. “Jullie hebben je eigen gepredikte waarden verdorven en bedrogen”, sluiten ze af.

Onderzoek gestart

Heleen Vos, de voorzitter van ASC/AVSV, laat weten dat er een onderzoek loopt naar de uitspraken. “De teksten zijn absoluut niet te rijmen met de normen en waarden van onze vereniging”, klinkt het. Ze geeft ook toe dat het bestuur “ontzettend veel” berichten heeft gekregen die de gebeurtenissen afkeuren.

Het is niet de eerste keer dat ASC/AVSV in opspraak komt. Vorig jaar in september kwamen wantoestanden aan het licht waarbij leden tijdens de ontgroeningen te maken kregen met extreme vernedering, schoppen en in elkaar slaan. De Amsterdamse universiteiten en hogescholen besloten daarom hun banden te verbreken met het studentencorps. Er werd daarop een gedragscode opgesteld over morele grenzen, normen en waarden en omgangsvormen binnen het corps en en kwam een meldplicht over wangedrag.