Ophef in Zweden: vijftiger vrijgesproken van verkrachting 10-jarig meisje omdat rechter jongerenwoord voor ‘vagina’ niet kent

De gruwelijke feiten waren voor de rechtbank in eerste aanleg in Halmstad in Zuidwest-Zweden duidelijk en bewezen: een vijftiger had het tienjarige slachtoffer verkracht. Tijdens haar verhoor door een gespecialiseerde politiedienst had ze verklaard dat de man “zijn handen op haar ‘snippa’ hield en ook een vinger in haar ‘snippa’ had gestoken”. De term ‘snippa’ wordt door veel Zweedse jongeren gebruikt om het vrouwelijke geslachtsorgaan te omschrijven.

De dader kreeg in eerste aanleg een celstraf van drie jaar, maar trok na zijn veroordeling naar het hof van beroep van West-Zweden in Göteborg. Daar heeft hij nu de vrijspraak bekomen. Volgens de rechtbank staat het vast dat de man de feiten heeft begaan zoals het meisje ze tijdens haar verhoor heeft omschreven, maar kan niet met 100 procent zekerheid gezegd worden wat ze eigenlijk met het woord ‘snippa’ bedoelde.

De rechtbank verwees in zijn beslissing naar het Zweedse Woordenboek, waar het woord als ‘buitenste vrouwelijke geslachtsorgaan’ wordt omschreven. De Woordenlijst van de Zweedse Academie geeft wel de algemene definitie ‘vrouwelijk geslachtsorgaan’.

“Je kunt in dit geval niet gokken”, reageerde Åke Thimfors, een van de vijf leden die in het hof van beroep over het vonnis beslisten, bij de Zweedse openbare omroep SVT. “Het moet buiten redelijke twijfel staan dat de vinger in de vagina is geweest. Ons oordeel was dat het openbaar ministerie aanvullend bewijs had moeten aandragen.”

‘Dit is geen raadseltje’

Volgens de advocaat van het meisje had de rechtbank heel goed kunnen begrijpen wat het slachtoffer bedoelde tijdens haar verhoor. “Dit is geen raadseltje. Het kan niet dat het kind niet opnieuw heeft kunnen verduidelijken wat ze bedoelde. Bovendien zijn er al eerdere veroordelingen geweest waarin ‘snippa’ werd gebruikt.”

De familie van het meisje reageerde geschokt op de vrijlating van de man en zegt naar het Zweedse Hooggerechtshof te zullen trekken. “Niet enkel voor mijn dochter, maar voor alle kinderen die hetzelfde of een gelijkaardig iets moeten meemaken”, zegt de moeder van het slachtoffer bij SVT.

Meteen na het bekendmaken van de beslissing ging op sociale media een campagne viraal met de hashtag #jagvetvadensnippaär (Ik weet wat een snippa is). “Een oudere man die rechter is in een Zweeds hof van beroep zou moeten weten wat een ‘snippa’ is. En als hij het niet weet, moet hij worden opgeleid - zodat minderjarige slachtoffers zich veilig en zeker kunnen voelen tijdens de hele rechtsgang”, tweette onder andere Europees Parlementslid Abir Al-Sahlani.

Ook de redactie van het Zweedse woordenboek reageerde ontzet dat een rechter hun werk gebruikte als verantwoording. Hoofdredacteur Emma Sköldberg erkent dat er geen vaste definitie voor het woord is aangezien het straattaal is. “Maar wij vinden niet dat de definitie uit het woordenboek doorslaggevend moet zijn in juridische situaties. Dat is onredelijk.”