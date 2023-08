Ophef in St-Tropez omdat restaurants hun gasten van tevoren screenen: ‘Zeer schokkend’

Het nieuws kwam aan het licht omdat insiders in de krant Nice Matin lieten weten dat sommige restauranthouders in St-Tropez de namen van hun gasten van tevoren controleren. Zo zouden eigenaren de namen in hun database opzoeken en proberen ze op die manier een bezoek te weren van iemand die in het verleden geen grote rekening had - of slechts een kleine fooi gaf.

“Deze beschuldigingen zijn zeer schokkend omdat ze helaas waar zijn”, reageerde burgemeester Sylvie Siri. Ze voegde eraan toe dat “de hele gemeenteraad tegen dergelijke verachtelijke praktijken is”, die “het imago van de stad ruïneren”.

5.000 euro voor een tafeltje

Personeelsleden en gasten lieten in Nice Matin weten dat het ook steeds gebruikelijker wordt om te zeggen dat er plaats is, maar enkel tegen een prijs. “Ze zeggen dan: ‘Natuurlijk, we hebben een tafel voor 5.000 euro. Is dat goed?’”, aldus een gast. Een ander noemde een minimumbesteding van 1.500 euro per persoon.

In een reactie op de berichtgeving heeft burgemeester Siri laten weten dat ze aan het einde van het seizoen een ontmoeting wil plannen met restauranteigenaren om hen “op hun verantwoordelijkheden te wijzen”. Ook zegt ze al stappen in die richting te hebben ondernomen, omdat de wanpraktijken volgens haar zo wijdverspreid zijn.

Van restaurants die zich schuldig maken aan “afpersing en georganiseerde afpersing”, of die “databases illegaal samenstellen zonder toestemming”, kan de vergunning worden afgenomen.

In samenwerking met de winkeliersvereniging Esprit Village zijn er inmiddels 1.000 stickers verspreid om bezoekers en inwoners eraan te herinneren dat ze contact moeten opnemen met het gemeentehuis en de overheidsdienst als er sprake is van consumentenfraude.