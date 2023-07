Nieuws Italië

Ophef in Italië: rechtbank spreekt man (66) vrij omdat hij meisje (17) ‘niet lang genoeg’ heeft betast

De Italiaanse acteur Paolo Camilli, bekend van ‘The White Lotus’, heeft uit verontwaardiging een video gepost op Instagram waarin hij zichzelf tien seconden betast. Beeld Instagram Paolo Camilli

In Italië is ophef ontstaan nadat een 66-jarige man is vrijgesproken voor het betasten van een 17-jarig meisje op school. Volgens de rechtbank duurde dat niet lang genoeg en is het daarom niet strafbaar. De Italiaanse acteur Paolo Camilli, bekend van The White Lotus, heeft uit verontwaardiging een video gepost op Instagram waarin hij zichzelf tien seconden betast, waarna heel wat jongeren zijn voorbeeld volgden.