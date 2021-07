Opgesneden als een van zijn diepvriespizza’s: familieruzie split Duits concern Dr. Oetker

Een ontvoering, een gestolen schilderij van Antoon van Dyck en diepvrieskoude vetes. Het familieverhaal van Dr. Oetker leest als een symbool van Duitse gründlichkeit dat ten onder gaat aan interne ruzies.

Na een jarenlange strijd en voortdurende onenigheid over de te volgen strategie voor het Duitse concern Dr. Oetker, is nu beslist het bedrijf op te splitsen. Het wordt botweg in twee onafhankelijke stukken gesneden, alsof het een van zijn wereldbekende diepvriespizza’s betrof. Dat maakte het concern bekend in een kort statement.

August Oetker, een van de telgen van de ruziënde familie. Beeld EPA

Wie Dr. Oetker zegt, denkt meteen aan de pizza’s en puddingpoeder. Niet onterecht, want de voedingsdivisie is goed voor zowat 56 procent van de totale omzet van ruim 7,3 miljard euro en de totale tewerkstelling, goed voor 36.000 mensen. Maar het familieconcern omvat verder ook onder meer bierbrouwerijen, luxehotels, een divisie (mousserende) wijn en zelfs een private bank.

Twee kampen

De groep, met zo’n 400 dochterondernemingen, is al 14 jaar lang in de ban van een familievete. Er zijn twee kampen: eentje rond August Oetker, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de pater familias Rudolf-August. En een kamp rond Alfred, de oudste zoon uit het derde huwelijk van de stamvader Oetker. Aan de basis van de vete ligt een discussie over wie de nieuwe Dr. Oetker zou mogen worden. August moest van zijn vader zijn halfbroer Alfred klaarstomen voor de klus. Maar August kon niet verdragen dat hij nooit een goede relatie heeft gehad met zijn vader zoals zijn jongere halfzussen en -broers.

Tot 2016 kon Richard Oetker, als familiale brugfiguur, de koude oorlog relatief binnen de perken houden. Maar na zijn aftreden barstte de vete compleet los, nadat August de rol van CEO aan Albert Christmann gaf, geen lid van de familie. De man die het bedrijf 29 jaar leidde, werd in dat idee gesteund door zijn oudere halfzus en zijn twee jongere broers en zus uit het tweede huwelijk. Zo werd het een strijd tussen de generaties: de oudste vijf tegen de jongste drie kinderen van Rudolf-August.

Carsten Spohr is CEO van Lufthansa en zit in de adviesraad van Dr. Oetker. Beeld EPA

De communicatie tussen de steenrijke erfgenamen verliep via hun advocaten, familiefeesten werden gevierd binnen het respectievelijke kamp. Een adviesraad, waarin ook onafhankelijke leden zitten als Lufthansa-CEO Carsten Spohr, slaagde er niet in de strijdbijl te laten begraven. Een verdeling van het concern moet de toekomst van het bedrijf veiligstellen.

‘Ontvoerd en gemarteld’

De groep rond Alfred neemt nu onder andere de divisie (mousserende) wijn, de chemiefabriek Budenheim, de hotels en de kunstcollectie in beheer. De voedselproductie, met de bekende pizza’s, komt in handen van de groep rond August, die nu geleid wordt door zijn zoon Philip Oetker. Een ingrijpende maar noodzakelijke beslissing, zo blijkt. In 2017 kapseisde de groep al bijna onder de familievete. Het leidde ertoe dat de rederij Hamburg Süd, tot dan de grootste divisie van de Oetker Groep, werd verkocht aan de Deense rederij Maersk Line.

Oetker gaat terug tot 1891, toen Dr. August Oetker als apotheker in het kleine Noordwest-Duitse stadje Bielefeld een bakmix uitvond. Bielefeld is vandaag nog steeds het hoofdkwartier van de groep die onder de in 2007 gestorven kleinzoon Rudolf-August Oetker zou uitgroeien tot een van de bekendste en rijkste Duitse ondernemersfamilies. De man was omstreden omdat na research bleek dat hij vrijwilliger was voor de Waffen-SS tijdens de Tweede Wereldoorlog. De kunstcollectie aangelegd door Rudolf-August werd gezuiverd na een grote teruggeefactie van roofkunst. Onder meer een doek van schilder Antoon van Dyck keerde zo terug naar zijn Nederlandse eigenaar.

De rijkdom van de Oetkers lag aan de basis van de ontvoering van Richard Oetker. In 1976 werd hij geboeid in een kist gestopt en kwam pas vrij nadat zijn familie een bedrag van omgerekend 10 miljoen euro losgeld betaalde. Hij werd tijdens zijn ontvoering gemarteld met stroomstoten en liep blijvend letsels op. Symbolisch voor een gehavend concern.

Dr. Oetker is vooral bekend van de diepvriespizza's. Beeld RV