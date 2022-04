Opgesloten oppositieleider Navalny roept op tot ‘informatiefront’ tegen Rusland

Een recente opiniepeiling die uitwees dat 75 procent van de Russen achter het conflict in Oekraïne staat, is volgens Navalny een “leugen van het Kremlin”. “De meeste Russische burgers hebben een vertekend beeld van wat er in Oekraïne gebeurt”, schrijft Navalny in zijn berichten. “Voor hen voert Poetin een kleine, succesvolle oorlog met weinig bloedvergieten. Onze soldaten zijn helden en er vallen nauwelijks slachtoffers.”

Als tegengewicht tegen de Russische propagandamachine wil Navalny een “enorme anti-oorlogscampagne” beginnen. “We hebben advertenties nodig. Heel veel advertenties”, schrijft hij op Twitter. “200 miljoen views per dag om elke Russische internetgebruiker twee keer te bereiken. Verhalen en posts in heel Rusland, in steden en dorpen. Op elke tablet en elke telefoon.”

Navalny roept Amerikaans president Joe Biden, Brits premier Boris Johnson, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Facebook-baas Mark Zuckerberg en Google-topman Sundar Pichai op om “dringend een oplossing te vinden om de propaganda van Poetin te verpletteren”.

De campagne zou een manier zijn om de pogingen van het Kremlin te omzeilen om onafhankelijke media in Rusland plat te leggen.