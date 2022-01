Opgepakte kidnapper van Dean (4) heeft al zware feiten op zijn naam staan. De jongen blijft spoorloos

Wat is hier aan de hand?

De federale politie en het Oost-Vlaamse parket hebben zondagavond een opsporingsbericht verspreid voor Dave D.K. (34) en Dean (4), die woensdag voor het laatst gezien werden in Sint-Niklaas. Het kind zou de zoon van een bevriend koppel zijn, waar de man af en toe op paste. De moeder deed bij VTM Nieuws een oproep om haar zoontje weer thuis te brengen.

Waar is de man aangehouden?

De politie van de Nederlandse gemeente Tilburg meldt dat D.K. is opgepakt, maar dat het kind nog altijd spoorloos is. “De 34-jarige Belg is vanmiddag omstreeks 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie in Meerkerk aangehouden. Hij was daar alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veilig gesteld. De vierjarige jongen is echter nog niet gevonden. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd. Het rechercheteam van de eenheid Zeeland-West-Brabant in Nederland werkt nauw samen met de Belgische speurders die het onderzoek zijn gestart”, klinkt het.

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt dat de man opgepakt is, maar kan geen verdere details geven. De Belgische speurders hadden gevraagd om nog niet te berichten over de arrestatie, maar werden verrast door de melding van de Nederlandse politie. De zoektocht concentreert zich nu op het kind.

Met de verspreiding van een Amber Alert vraagt de Nederlandse politie “landelijk en regionaal” aan burgers om “uit te kijken naar een vermist kind dat in levensgevaar is”.

Wie is Dave D.K.?

De moeder van de jongen verklaarde dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen, maar dat is niet gebeurd. “Ik hoop dat hij Dean terug naar huis wil brengen. Al zet hij hem af aan de deur en rijdt hij weer weg, het maakt niet uit, maar breng mijn zoontje terug naar huis”, zegt de moeder.

De man heeft al zeer ernstige feiten op zijn naam staan. Dave D.K. mishandelde in 2010 een tweejarig jongetje zodanig dat hij het leven liet. Hij kreeg tien jaar cel voor onmenselijke handelingen, met de dood tot gevolg. De rechter noemde zijn slachtoffer “de boksbal van D.K”. “De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018", meldt het parket.

De man zou in België ruzie gehad met zijn vriendin, die ook bevriend was met de moeder, en zou het kind dan meegenomen hebben naar Antwerpen. De moeder verklaarde dat ze wist dat hij in de gevangenis had gezeten maar niet voor welke feiten, en dat ze anders nooit het kind zou toevertrouwd hebben aan de man.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.