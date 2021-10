Opgepakte 18-jarige man verdacht van schooldreiging had airsoftwapen bij zich

▶ Bekijk: Politie onderzoekt Vives.

De gewapende man waar de politie deze namiddag met man en macht naar zocht is opgepakt in Avelgem. Dat bevestigt het parket. De jongeman zou gevat zijn tijdens een huiszoeking door speciale eenheden. Hij had een airsoftwapen bij zich - een replica van een vuurwapen, zeg maar, dat gas of een springveer gebruikt om plastic projectielen af te vuren. De 18-jarige was ook bekend bij politie en justitie.

“De grote zoekactie van vandaag bleek terecht te zijn”, stelt Hanne Demedts van het parket bij VTM Nieuws. “Zo’n meldingen kan je niet serieus genoeg nemen. Ik denk dat de machtsontplooiing in dit geval volledig terecht was.”

De politie kreeg donderdagochtend rond 8.45 uur een oproep van iemand die een man op de bus zag met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. De persoon stapte af aan campus Vives in Kortrijk. De politie kwam massaal ter plaatse en stelde een perimeter in rond de plek waar de man het laatst gezien werd.

Alle studenten van campus Kortrijk moesten een tijdlang in hun klaslokalen blijven terwijl de politie de gebouwen doorzocht. Studenten die nog niet op de campus waren, werd gevraagd thuis te blijven. Vervolgens werden de studenten door de politie en gespecialiseerde eenheden naar buiten begeleid en in veiligheid gebracht. Ook in Waregem werden alle scholen en verschillende openbare gebouwen afgesloten na berichten dat de verdachte zich naar daar verplaatst zou hebben. Uiteindelijk werd de man dus in Avelgem gevat.

De gespecialiseerde eenheden van de federale politie, vlak na hun aankomst in Kortrijk waar melding was gemaakt van 'een mogelijk gewapende jongeman' op de terreinen van Hogeschool Vives. Beeld Henk Deleu

“Er is wel nooit een concrete dreiging geweest met het vuurwapen”, klonk het tijdens de zoektocht al bij het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. “De politie is op basis van die informatie ter plaatse gekomen om de site af te zetten en een veiligheidsperimeter in te stellen.”

Volgens directeur Joris Hindryckx van Vives zei de verdachte deze ochtend op de bus iets tegen een van de studenten van de hogeschool. “Hij zei ‘iets te zullen aanrichten’ in onze hogeschool. Daarna is hij afgestapt ter hoogte van de campus.”

Ondanks alle commotie op campus Vives in Kortrijk kan de Student Welcome er donderdagavond doorgaan. Dat meldt de stad Kortrijk. “Zo kunnen de studenten deze moeilijke dag alsnog afsluiten met een feestelijke verwelkoming”, klinkt het.

▶ Bekijk: Studenten Vives reageren op de evacuatie:

De aanwezige studenten werden door de politie naar buiten begeleid. Beeld Henk Deleu