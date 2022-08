Opgelet als u voortaan de wagen gebruikt in Brussel: dit verandert er vanaf vandaag

De bedoeling van het nieuwe ‘Good Move’-circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en -bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De Brusselse Vijfhoek, met onder meer de Grote Markt, het koninklijk paleis en de Marollen, moet een verkeersluwe zone worden.

Vijf jaar geleden werd in Gent een soortgelijk circulatieplan uitgerold. En daar hebben de ‘knips’ die in het stratennetwerk gemaakt werden hun effect niet gemist: het aantal wagens dat niet in de binnenstad moet zijn, maar er wel doorrijdt, is sinds het circulatieplan met 85 procent gedaald.

Ook Brussel pakte eerder uit met een andere ingrijpende maatregel: vorig jaar werd 30 kilometer per uur de norm in het hele gewest. Zo hoopt het Brussel zich op termijn in het rijtje te scharen van Oslo en Helsinki, de enige twee Europese hoofdsteden waar vorig jaar geen fietsers of voetgangers stierven in het verkeer. Nu moet het nieuwe circulatieplan dat vandaag werd ingevoerd het Brusselse stadscentrum ook autoluwer maken. Het doel is om in tien jaar tijd het hele gewest aan te passen aan ‘Good Move’ en de circulatieplannen.

Brussels schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen) ziet dat het nog wat aanpassing vraagt op het terrein en verwacht pas binnen enkele maanden een stabilisatie. “We hebben bewust gekozen om in de zomer te starten”, zegt hij. “Er is minder verkeer in de stad en een deel van de bevolking kan zich al aanpassen. In september verwachten we opnieuw wat meer problemen en zullen er opnieuw mensen op het terrein zijn. We blijven intussen de kaart van de communicatie trekken om mensen te informeren.”

Wat verandert er? En voor wie?

Verplaatsingen met de wagen in de binnenstad blijven mogelijk, maar het wordt – net zoals in Gent – moeilijker om de stad te doorkruisen. Het verkeer zal richting de Kleine Ring begeleid worden. Ook worden de bezoekers van de Vijfhoek met behulp van bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid.

Rijrichtingen die veranderen en plots nieuwe eenrichtingsstraten, dat kan nog voor verwarring zorgen. “Mensen moeten zich nog aanpassen, dat was te verwachten. Daarom zijn er vandaag politie en stewards aanwezig om mensen te begeleiden. Het kan nog gebeuren dat mensen een verkeerde rijrichting inrijden”, vertelt Dhondt. De schepen raadt ook de verkeersapps Waze en Google Maps aan, die up-to-date zijn met het nieuwe verkeersplan.

Het circulatieschema vergt niet enkel een aanpassing van de autobestuurders, maar heeft ook gevolgen voor handelaars en hun leveranciers. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden. Bovenal blijft de stad goed bereikbaar, verzekert Dhondt. “We hebben hier alles op het vlak van openbaar vervoer, er is een steeds betere fietsinfrastructuur en er zijn uiteindelijk heel wat parkeerplaatsen in publieke parkings en vanaf september zijn de overstapparkings gratis.”

Beeld Stad Brussel

Autovrije zones en zones met beperkte toegang

Vanaf vandaag wordt de voetgangerszone rondom de Grote Markt en in het centrum van Brussel uitgebreid. Zo wordt de voetgangerszone van aan Manneke Pis wordt doorgetrokken naar het Oud Korenhuis.

Beeld Stad Brussel

Wie met de wagen naar de Dansaertwijk trekt, moet eveneens opletten. Zo zijn de Vlaamsesteenweg (tussen de Varkensmarkt en de kleine ring), de Sleutelstraat en de Oppemstraat (tussen de Vlaamsesteenweg en de Locquenghienstraat) nu een zone met beperkte toegang. Dit wil zeggen dat enkel bussen, spoeddiensten en mensen met een bestemming in de straat (leveranciers, garagehouders of medische diensten) de toelating hebben om in de straat te rijden met de auto.

Let ook: de rijrichting van de Sleutelstraat wordt omgekeerd, evenals die van de Vlaamsesteenweg tussen de Sleutelstraat en de Oppemstraat. Hetzelfde geldt in de Oppemstraat (tussen de Vlaamsesteenweg en de Locquenghienstraat) en op de Vlaamsesteenweg (tussen de Sleutelstraat en de kleine ring).

Beeld Stad Brussel

Ook in de buurt van het Rouppeplein is er sprake van een gewijzigde verkeerssituatie. Zo is de Zuidstraat voortaan een eenrichtingsstraat tussen het Rouppeplein en de Cellebroersstraat. Voor het busverkeer verandert er evenwel niets ten opzichte van de huidige situatie.

Welke straten zijn nog van statuut veranderd?

In totaal kregen een zestigtal straten en pleinen in Brussel-Stad een nieuw statuut. Het gaat onder meer om maatregelen zoals veranderingen van rijrichting, het inrichten van kleine voetgangerszones of het aanleggen van zones met beperkte toegang of busbanen. Op deze interactieve kaart kan u bekijken wat er precies verandert voor uw traject.