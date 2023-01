Opgedoken schatkaart houdt Nederland in de ban: ‘Het gaat om een schat van ‘vele miljoenen’’

Bij de verdediging van Arnhem werd in augustus 1944 een bankgebouw geraakt door een voltreffer. Een kluis werd daarbij vernietigd en de inhoud (juwelen, horloges, munten, briljanten en diamanten) kwam op straat te liggen. Het verhaal wil dat Duitse soldaten de kostbaarheden van de grond raapten en uiteindelijk bewaarden in vier munitiekistjes in de Betuwe, in het zuidwesten van de provincie Gelderland.

De Nederlandse autoriteiten kregen er weet van door een tip van een Duitse soldaat, een zekere Helmut. Hij zag naar eigen zeggen hoe een groepje soldaten de kistjes begroef bij een populier. Helmut wordt in juni 1947 naar Nederland gehaald. Op aanwijzing van de soldaat wordt een kuil gegraven bij de populier. Maar de schat wordt niet aangetroffen.

Dat leidt tot speculaties. Heeft Helmut het verhaal bij elkaar gefantaseerd? Onwaarschijnlijk, is het oordeel van de Nederlandse recherche. Zijn medewerkers van de Opsporingsdienst, die wisten van de tip, er stiekem mee vandoor gegaan? Het zou niet héél vreemd zijn. Een inspecteur schrijft dat het hier gaat om een schat van ‘vele miljoenen’.

Het scenario wordt in onderzoek genomen, zo blijkt uit de stukken die recent vrijgegeven werden, maar andere opties zijn er ook. Die zijn bovendien een stuk concreter. Zo duiken bij een nieuwe graafpoging, in augustus 1947, plots twee Amerikaanse officieren op bij de zoekplek. Zij komen ook graven en hebben dus weet van de vermeende schat. Dat zorgt in Nederland voor grote argwaan. Zeker ook omdat op twee andere plekken in het gebied recente graafsporen zichtbaar zijn.

En dan is er nog een derde scenario, misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende. Helmut laat tijdens zijn verhoren de naam vallen van een Duitse collega-soldaat, Edward K., die volgens hem betrokken was bij het begraven van de schat. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar Helmut suggereert dat K. in de dagen erna wel eens teruggekomen kan zijn voor de kostbaarheden.

Edward K. (midden, onder zwarte vlek). Beeld Nationaal Archief

Volgens Helmut was K. een deserteur uit het Tsjechische leger, overgelopen naar de Duitsers. Uit de geboorteakte die later boven water komt, blijkt dat zijn wieg in Sudetenland stond, dat in 1938 is ingelijfd door de Duitsers en nu onderdeel is van Tsjechië. Het dossier in het Nationaal Archief bevat ook een foto van K., mogelijk afkomstig van de geallieerde troepen die op dat moment in Berlijn gestationeerd zijn.

De Nederlandse recherche doet een aantal pogingen om K., van wie geen verblijfplaats bekend is, te vinden. Ze zijn allen zonder resultaat, daarna wordt het stil. Die stilte houdt nu al ruim zeventig jaar aan. De miljoenenschat is nooit gevonden. Ook van Edward K., of zijn nabestaanden, ontbreekt ieder spoor.