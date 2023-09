Operaties op de Balearen kunnen nu ook in het Spaans: dokters hoeven niet langer Catalaans te kunnen spreken

De taalstrijd in Spanje wordt uitgevochten tot in de haarvaten van de samenleving. Van klaslokalen tot operatiekamers: overal liggen de loopgraven van het Catalaans en het Standaardspaans. Bij iedere interactie is taal een politiek statement.

Belangrijke munitie in die strijd is wetgeving, waarmee bijvoorbeeld is vastgelegd hoeveel procent van de lessen op scholen in het Catalaans moet worden gegeven en hoe goed personeel een taal moet beheersen. Zo was het op de Balearen (Ibiza, Mallorca en Menorca) verplicht dat medisch personeel het lokale dialect van het Catalaans op C1-niveau beheerst – wat betekent dat je in staat bent literaire romans en complexe teksten te lezen.

De regel was veel inwoners een doorn in het oog. Niet het minst vanwege het tekort van zo’n achthonderd man medisch personeel. Voor protesterende kankerpatiënten op Ibiza was het een kwestie van leven of dood: geef ons alsjeblieft artsen en verplegers, wat maakt ons het uit of ze Catalaans kunnen spreken?

Nieuwe regionale regering schrapt taaleis

Het Spaanse kamp won afgelopen week een stukje terrein. Na de regionale verkiezingen van mei is een rechtse regering op de Balearen gevormd, die direct de taaleis voor medisch personeel heeft geschrapt. Eerst maar die achthonderd vacatures vullen, vinden zij. De Catalaanse separatisten namen er direct stelling tegen. Dit is een nieuwe verdrukking van de Catalaanse cultuur, schrijven ze op de opiniepagina’s van kranten. Als een arts niet eens de moeite neemt de taal van de patiënt te leren, hoe geïnteresseerd zal die arts dan zijn in de patiënt?

Bovendien vragen zij zich af of er nu wél genoeg personeel aan de bedden zal staan. Want de woordvoerder van de nieuwe regering moest toegeven dat de torenhoge prijzen van woningen op de door toerisme overlopen eilanden vestiging daar onaantrekkelijk maken. Er verschijnen geregeld berichten over dakloze werkenden: leraren en verplegers die uit noodzaak in campers op de eilanden wonen.

Naast het schrappen van de taaleis komt er ook een fikse bonus voor medisch personeel, vooral voor wie in de meest afgelegen delen wil werken. En daarmee ligt gelijk munitie klaar voor de volgende discussie: is een mogelijke verbetering van de situatie wel echt door de versoepeling van de taaleis gekomen, of is het toch gewoon weer het geld dat spreekt?