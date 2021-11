Openbare ziekenhuizen vrezen privatisering

Het hele plan zorgt al maanden voor commotie. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen een decreetswijziging goedkeuren die publieke zorginstellingen toelaat privé-investeerders toe te laten. Volgens die partijen is dat nodig om meer efficiëntie binnen te brengen in de rusthuizen, gezinszorg, kinderopvang en de geestelijke gezondheidszorg die nu in handen zijn van de lokale besturen. Het zou die zorg ook meer slagkracht kunnen geven. Maar tal van middenveldorganisaties en de vakbonden zijn faliekant tegen. Zij spreken over een ‘verregaande privatisering’ en vrezen een ‘uitverkoop van de publieke zorg’. Ze vrezen ook dat de publieke zorginstellingen onder druk gezet zullen worden door de privé-investeerders.

Tot tweemaal toe slaagden de linkse oppositiepartijen in het Vlaams Parlement, PVDA en Vooruit, erin om de stemming tegen te houden. De laatste keer, in oktober, deden ze dat door naar de Raad van State te stappen. Ze wilden namelijk weten of ook de publieke ziekenhuizen onder die regeling zouden vallen. In Vlaanderen zijn er nog enkele, veelal grote, openbare ziekenhuizen, zoals het AZ Sint Jan in Brugge, Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk, Jan Palfijn in Gent en het stedelijk ziekenhuis in Aalst.

In zijn advies, dat De Morgen kon inkijken, bevestigt de Raad van State nu inderdaad dat de decreetswijziging, eenmaal goedgekeurd, ook voor de publieke ziekenhuizen zal gelden. De Raad vindt het geen goed idee om voor die ziekenhuizen een uitzondering te maken.

Eigenheid

Bij die publieke ziekenhuizen reageert men verontrust. “Wij hebben als publiek ziekenhuis onze eigenheid en willen die graag behouden”, stelt Hans Rigauts, algemeen directeur van het AZ Sint Jan in Brugge, het grootste publieke ziekenhuis van Vlaanderen. “Dat wordt heel moeilijk als er privé-investeerders instappen.”

Volgens dokter Rigauts is het voor de maatschappij beter dat er verschillende soorten ziekenhuizen zijn en hebben ook de publieke hun plaats. Want die vangen doorgaans ook meer zwakkere en sociaal kwetsbare patiënten op. “Al onze dokters zijn geconventioneerd, wat wil zeggen dat ze tegen de afgesproken tarieven werken en geen extra’s vragen”, legt Rigauts uit. “Bij ons is ook elke patiënt welkom, ongeacht zijn financiële situatie, geaardheid of religie. Er zijn uiteraard nog andere ziekenhuizen die dat ook doen, maar bij ons staat het expliciet in onze visietekst. We merken bijvoorbeeld nu al dat andere ziekenhuizen nogal vaak dakloze patiënten naar ons doorsturen.”

Een privatisering van de publieke ziekenhuizen is volgens hem geen goede zaak en bovendien ook nergens voor nodig. “We maken met het AZ Sint Jan al 20 jaar geen verlies. Een publieke structuur is niet per definitie slecht, al lijkt dat het idee te zijn dat bij sommige politieke partijen leeft.”

Nu het advies van de Raad van State er is, lijkt niets nog een stemming in het Vlaams Parlement in de weg te staan. Dat kan mogelijk al woensdag het geval zijn.