‘Open Vld wordt lijst-De Croo, zeg maar’: Ivan De Vadder over de toestand bij het begin van de politieke vakantie

Was die brief aan alle Belgen van premier Alexander De Croo dit weekend een goed idee? En hoe ligt de rest van het politieke veld erbij? VRT-journalist Ivan De Vadder (58) geeft tekst en uitleg. En hij heeft een leestip voor de zomer.

Een uur na dit gesprek horen we het nieuws dat Martine Tanghe overleden is. Meteen nemen we opnieuw contact. “Martine is een icoon van de Vlaamse journalistiek”, reageert een aangeslagen Ivan De Vadder. “Ze was een goede journaliste en een steengoed anker. Ze was erg plichtsbewust en de verkiezingsdag was haar hoogtepunt: dan kwamen al die kwaliteiten samen. En ze had een nauwgezet taalgebruik. We gaan haar missen.”

We waren begonnen over de brief die premier Alexander De Croo (Open Vld) dit weekend in alle kranten liet plaatsen: een bericht aan alle Belgen waarin hij het politieke steekspel veroordeelde, inclusief een persoonlijke verontschuldiging, en beloofde nog hard te zullen werken. “Wel een goed initiatief”, zegt De Vadder, VRT-journalist en auteur van Wanhoop in de Wetstraat. “Natuurlijk waren de reacties gemengd, maar ik denk dat de brief bij veel mensen sereen en authentiek overkwam. Het is een brief op meta-niveau: De Croo stapt uit het gewoel en stelt zich erboven. Dat kan heilzaam en louterend werken.”

Wijst het niet op wanhoop in de Wetstraat?

“Dat ook. Het is de strategie van de wanhoop. Hij heeft goed gekeken naar wat Mark Rutte in Nederland deed, maar ook naar de brief die Gwendolyn Rutten in 2019 als voorzitter van Open Vld schreef aan haar collega-partijvoorzitters, met de vraag om het gekibbel te stoppen. De brief legt bloot wat er aan de hand is: het wordt steeds moeilijker om tot goed beleid te komen, waarbij je met verschillende partijen in het algemeen belang bestuurt.”

Er zijn veel cynische reacties op de brief.

“Logisch. Er is veel cynisme. Zeker na de mislukte fiscale hervorming, omdat het systeem niet meer lijkt te functioneren. Natuurlijk is België geen ontwikkelingsland, maar men slaagt er niet in om nog compromissen te maken. En naarmate de centrumpartijen lager scoren bij de verkiezingen, zal dat nog moeilijker worden.”

Is de brief niet wat theatraal? De Croo verontschuldigt zich ook zelf, terwijl hij toch niet de man van de polarisering is.

“Hij kan niet anders dan ook mea culpa slaan. Hij moet zichzelf erbij betrekken, anders zou hij neerkijken op anderen. Niemand is een koorknaap op dat niveau. Als je analyseert wat gebeurde tijdens dat incident waarbij vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) collega Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zou hebben tegenhouden, kom je tot de conclusie dat het nogal was aangedikt door de Wetstraat 16. Je hoeft geen voorhamer te zijn zoals MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Je kunt het ook subtieler spelen.”

Over Bouchez gesproken. Zou er zonder hem een fiscaal akkoord zijn geweest? Stel dat zijn vicepremier David Clarinval alleen en autonoom had kunnen beslissen.

“Weet ik niet. Bouchez is heel dwingend, net zoals Paul Magnette bij de PS - in Franstalig België is dat duidelijker dan in Vlaanderen. Ik denk dat de vraag moet zijn of de MR de enige is die het fiscale kaartenhuisje heeft doen instorten. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau had het bedrag van zes miljard al verminderd naar twee miljard. Voor mij is de hamvraag: lukt het überhaupt nog om grote sociaaleconomische akkoorden te sluiten?”

In Vlaanderen loopt het niet beter. Dus dat België niet meer werkt, kan niet de verklaring zijn.

“Dat is ook mijn conclusie. Kijk naar het stikstofdossier. De botsing tussen ministers Jo Brouns (cd&v) en Zuhal Demir (N-VA) heeft dezelfde oorzaak: hoe moet een krimpende partij zoals cd&v zich nog profileren? Open Vld wil dat met de premier: dat wordt lijst-De Croo, zeg maar. En cd&v probeert dat door te focussen op ouderen en landbouwers, bijvoorbeeld. Je voelt dat kleine partijen een manier zoeken om zich uit het dal te tillen.”

Zou het niet slim zijn voor N-VA om opnieuw een kartel te vormen met cd&v? Dan worden ze in 2024 de grootste, en komt het initiatiefrecht niet bij Vlaams Belang.

“De parameters liggen anders dan in 2004, toen Yves Leterme en Bart De Wever het kartel vormden. Het idee duikt nog op, maar als ik de spanning in de Vlaamse regering zie, denk ik niet dat cd&v staat te springen. Een alternatief is dat cd&v en Open Vld samenwerken. Maar ze willen het duidelijk alleen proberen.”

Ivan De Vadder: ‘Met dat kartel heeft cd&v N-VA groot gemaakt, en De Wever zal zich niet geroepen voelen om het omgekeerde doen.’ Beeld © VRT

Uw collega Johny Vansevenant zei onlangs in De Morgen dat Leterme dat kartel niet nodig had om de paarse regeringen te verslaan in 2004.

“Ik denk dat Leterme het inderdaad alleen had gekund. Hij had dat kartel niet nodig. Met dat kartel heeft cd&v N-VA groot gemaakt, en De Wever zal zich niet geroepen voelen om het omgekeerde doen. Hij wil cd&v en Open Vld net kleiner maken.”

Wat zoekt de kiezer vandaag?

“Uit ons onderzoek De Stemming weten we dat de kiezer vaak niet meer weet welke partij te vertrouwen of in welke figuur nog hoop te stellen. Hoop is de belangrijkste drijfveer van de kiezer. En die hoop lijkt bij velen weg. Mag ik besluiten met een leestip?”

Ga uw gang.

“De stad der zienden, van José Saramago. Een politieke parabel waarin 85 procent van de mensen blanco stemt. Aanvankelijk denkt het bestuur dat er een agitator achter zit, die mensen daartoe aanzet. Maar die is er niet, mensen beslissen dat helemaal zelf.”