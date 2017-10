Open Vld wil af van belastingvoordeel voor huisvrouwen: "We willen dat ze werken"

Open Vld wil de fiscale voordelen voor gehuwden hervormen zodat vrouwen gestimuleerd worden om een job te zoeken. "Die fiscale voordelen zijn nu goed voor bijna 1 miljard euro", zegt Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in Het Belang van Limburg vandaag. "Dat geld kunnen we beter investeren in opleidingen."

Momenteel kan je een deel van je inkomen naar je partner verschuiven zodat je minder belastingen betaalt. "Maar daardoor blijven vrouwen te vaak thuis, terwijl wij hen willen emanciperen", zegt Rutten. "We willen dat ze werken, dat ze opgeleid worden. Want de opleidingsgraad van de moeder is zeer bepalend voor een kind. Als je moeder laag is opgeleid, dan heb je een grote kans dat je zelf de school verlaat zonder diploma." Open Vld wil trouwens dat iedereen tijdens zijn loopbaan twee jaar kan studeren én tegelijkertijd een vervangingsinkomen krijgt.



Rutten pleit ook voor een verplichte gemeenschapsdienst. Wie een uitkering krijgt, moet in ruil iets doen voor de gemeenschap. Al zal je kunnen kiezen wat. De principes worden in november voorgelegd tijdens het partijcongres.