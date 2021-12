Open Vld wil 1G-beleid: ‘Ik vrees dat we geen andere weg op kunnen’

“Ik vrees dat we geen andere weg op kunnen”, zegt voorzitter Egbert Lachaert aan deze krant. Binnen Open Vld is vorige week stevig gedebatteerd over een vaccinatieplicht, iets waar de liberalen zich altijd tegen verzet hebben. Lachaert: “Zoals premier De Croo al vaker heeft gezegd: iemand vastbinden om hem te prikken, dat zien we niet zitten. Een liberaal kan zoiets niet steunen. Het is ook praktisch onhaalbaar. Daarom is een 1G-beleid de beste oplossing.”

Bij 1G-beleid kunnen enkel mensen die up-to-date zijn met hun vaccinaties deelnemen aan het publieke leven. Open Vld bepleit vanaf het vroege voorjaar - zodra de boostercampagne is afgerond - de komst van een nieuw ‘vaccinatiebewijs’. Dat moet dan het huidige Covid Safe Ticket (CST) vervangen en toegang verlenen tot cafés en restaurants, grote evenementen, sportwedstrijden, culturele voorstellingen enzovoort.

Lachaert: “Mogelijk met een overgangsperiode van zes maanden via 2G, waarbij ook herstelbewijzen nog worden erkend. Blijven werken met covidtests, dat lijkt ons fout. Het is een signaal dat je je niet moet laten vaccineren.”

Parlement

België werkt sinds de zomer van dit jaar met een 3G-beleid, waarbij ook de mensen met een negatieve covidtest overal welkom zijn. De drie G’s staan voor gevaccineerd, genezen of getest.

Er is al langer discussie over een vaccinatieplicht in ons land. De socialistische partijen Vooruit en PS zijn voor, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op kop. Tijdens het Overlegcomité midden vorige week is beslist dat het federaal parlement zich na de kerstvakantie moet uitspreken over het gevoelige onderwerp. Coronacommissaris Pedro Facon bereidt een rapport voor dat in kaart brengt wat de praktische, juridische en ethische bezwaren kunnen zijn.

Ook CD&V is voor een vaccinatieplicht. Groen en Ecolo stellen zich meer terughoudend op. Ze benadrukken dat ze het debat in alle openheid zullen aangaan. MR is tegen en wil vooral inzetten op verdere sensibiliseringscampagnes. Volgens de Franstalige liberalen geldt met het huidige Covid Safe Ticket eigenlijk al een 2G-beleid. “Voor wie actief deelneemt aan het sociale leven, is het bijzonder ingewikkeld zich elke week opnieuw te laten testen”, klinkt het op het hoofdkwartier.

Weerstand

De Duitse topviroloog Christian Drosten hield vorig weekend in de Süddeutsche Zeitung een pleidooi voor een 1G-beleid, als deel van de oplossing om de omikronvariant te beteugelen. De nieuwe variant is erg besmettelijk en dat zorgt voor veel onzekerheid.

In ons land is Marc Van Ranst (KU Leuven) genuanceerder. “Puur virologisch is dat een goed idee, maar ik zie ook de nadelen ervan. Het gaat zorgen voor weerstand en nog meer polarisatie over die vaccinatiecampagne, terwijl een 1G-beleid nog altijd lek is. Mensen zullen nog altijd een mondmasker moeten dragen. Je krijgt veel ambras voor weinig gezondheidswinst.”

Een recent Nederlands onderzoek aan de TU Delft leert alvast dat 2G-beleid een derde van de besmettingen kan voorkomen op risicovolle evenementen zoals dansfeesten. Als je naar het aantal ziekenhuisopnames kijkt, is het voordeel nog groter. Dat aantal ligt ongeveer zestien keer lager.