Open Vld-voorzitter Lachaert wil niet onderhandelen over Antwerpse schepenwissel

Vanaf januari 2022 krijgt Open Vld twee in plaats van één schepen in het Antwerpse stadsbestuur. Dat was de afspraak tussen de coalitiepartners N-VA, Open Vld en Vooruit bij het begin van de legislatuur.

Wie die tweede schepen wordt, ligt ook al vast. Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) lost normaal gezien de Vooruit-schepen van Integratie en Inburgering Karim Bachar af.

Maar achter de komst van Schiltz worden de voorbije weken steeds meer vraagtekens geplaatst. Schiltz zou voor N-VA een te groen imago hebben. Bij N-VA verdenken ze Schiltz er onder andere van een hand te hebben in de beslissing van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) om de Turnhoutsebaan (een gewestweg) om te vormen tot een fietsstraat. Een beslissing die volgens verschillende bronnen gezien wordt als een aanval op schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Het wantrouwen tegenover Schiltz zit zo diep dat N-VA zou overwegen om de geplande schepenwissel te schrappen.

Maar daar kan volgens Lachaert dus geen sprake van zijn. “We gaan geen deal van bij het begin van de legislatuur plots heronderhandelen”, laat hij aan Het Laatste Nieuws weten. “De burgemeester van Antwerpen beweert bij hoog en bij laag dat hij een man van zijn woord is. Dat hij het maar eens bewijst. En het is niet omdat de beginjaren gunstiger zijn voor Vooruit dan voor ons, dat de wissel plots ter discussie moet worden gesteld. Wie terugkomt op afspraken die bij het begin van de coalitie zijn afgesproken, pleegt woordbreuk.”

Open Vld-gemeenteraadslid Willem-Frederik Schiltz neemt normaal gezien de plaats van schepen Karim Bachar (Vooruit) in. Beeld BELGA

Nationale politiek

Ook de nationale politieke speelt een rol in het conflict tussen beide partijen. In een interview met De Standaard dit weekend - het eerste interview in zeven jaar met de krant - beschrijft de Antwerpse burgemeester en N-VA-voorzitter De Wever hoe de liberalen hem tijdens de regeringsvorming een mes in de rug staken om de sleutel van de Zestien in handen te krijgen. “Ik maak me over deze Vld geen illusies meer”, zegt hij nog. “Onder het huidig voorzitterschap kan ik niet met die partij praten, het houdt ergens op.”

Lachaert vraagt deze week nog duidelijkheid over de voordracht van Willem-Frederik Schiltz en wil dat de papieren deze week nog worden ondertekend. De partij zal zich niet neerleggen bij maar één schepenmandaat.

Als dat door N-VA en Vooruit niet wordt aanvaard, dan zetelt Open Vld straks in de oppositie. Mathematisch is de partij niet nodig in de coalitie. Vanop de oppositiebanken kunnen de Vlaamse liberalen dan, in de voorbereiding van de verkiezingen in 2024, aan een alternatief voor N-VA en Bart De Wever werken. (HLN)