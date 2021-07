Open Vld-voorzitter Lachaert tikt PS en groene partijen op de vingers: ‘Zo blijven hongerstakers valse hoop koesteren’

De hongerstaking van de ongeveer 400 sans-papiers in de Begijnhofkerk is inmiddels bezig sinds 23 mei. De voorzitters van PS, Ecolo en Groen premier roepen premier Alexander De Croo (Open Vld) - via Twitter - op om het dossier naar zich toe te trekken.

“Dat is een discussie zonder voorwerp”, zegt Lachaert over die oproep. “Want het dossier wordt achter de schermen al enkele weken mee opgevolgd door de premier.” Bovendien druist de oproep volgens hem in tegen de afspraken die vorig jaar in het regeerakkoord werden vastgelegd. “De premier werkt binnen de regels van het regeerakkoord. De partijen achter de oproep pleitten destijds voor een collectieve regularisatie, dat is niet in het regeerakkoord beland, net als andere partijen andere punten niet konden landen.”

“Rechtstreeks via twitter eisen stellen aan de premier, die ingaan tegen het regeerakkoord, dat is toch ongezien.”

‘Dramatisch’

Maar nu de de hongerstaking gevaarlijk lang aanhoudt, en een minderheid ook aan een dorststaking begonnen is, vreest men langs alle kanten dat het slechts een kwestie van tijd is voor er dodelijke slachtoffers vallen.

“Het zou dramatisch zijn als er iemand sterft”, maar Lachaert benadrukt dat er al oplossingen worden aangereikt aan de hongerstakers en roept ook op om die middelen te gebruiken. Daarmee verwijst de partijvoorzitter onder meer naar de neutrale zone die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) oprichtte vlak voor de kerk, waar mensen zonder papieren individueel hun dossier kunnen bespreken.

Een andere optie volgens Lachaert is dat de burgemeester van Brussel “bepaalde acties gaat overwegen om de hongerstakers te beschermen tegen zichzelf”. Een gedwongen opname zou wellicht zo'n optie zijn. “Als er levens op het spel staan, moet men alle acties overwegen.”

“Het probleem is dat men principieel blijft vastlopen op die collectieve regularisatie. Maar als we die deur openzetten is het hek van de dam.” Want “medemenselijkheid” heeft iedereen, zegt Lachaert, “maar als het geweten wordt dat we het asielbeleid aanpassen op basis van een actie van enkelen. Dan kunnen we geen beleid meer voeren.” De Open Vld-voorzitter benadrukt dat er rechtlijnigheid moet zijn in het beleid. “Anders verlies je compleet de controle. Dat hebben we al meegemaakt in de jaren negentig, en dat willen je echt niet nog eens.”

Regeringscrisis

De liberaal deelt ook nog een sneer uit naar PS en de groene partijen, zonder hen bij naam te noemen: “Door bepaalde partijen kan dit blijven doorgaan. Zo blijven die mensen hoop koesteren en kunnen de organisaties errond de hongerstaking blijven stimuleren.” Hij roept politici dan ook op om “duidelijk te zijn in wat je hen voorspiegelt”.

Het woord regeringscrisis neemt Lachaert echter niet in de mond. “We zitten nu eenmaal met verschillende ideologieën en meningen in een regering. Natuurlijk clasht dat. Van een liberaal maak je geen ecologist, bijvoorbeeld.” Volgens Lachaert volgt er op het einde van de dag wel altijd een compromis. Maar in deze zullen de liberalen “Sammy Mahdi blijven steunen”.