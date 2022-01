Open Vld-voorzitter Lachaert lanceert vernieuwingsoperatie én twee nieuwe ondervoorzitters

“D’Hose en Pillen hebben beiden als jong parlementslid op korte tijd een indrukwekkend traject afgelegd. Zij staan voor de verjonging die we binnen de partij willen doorvoeren", aldus Lachaert.

Stephanie D’Hose en Jasper Pillen nemen de plaats van Alexander De Croo in als ondervoorzitter. Beeld Belga

‘Kleinere staat’

D’Hose (40) is sinds 2019 Vlaams parlementslid en werd een jaar later Senaatsvoorzitster. Voorheen werkte ze op de Open Vld-fractie in het Vlaams parlement en op het cultuurkabinet van Vlaams minister Sven Gatz. In Gent is ze fractieleider in de gemeenteraad. “In de eerste plaats vind ik het belangrijk om onze liberale stempel te drukken op het debat over een efficiëntere en kleinere staat en een betere politiek, maar ook op cultuur zal ik ons liberaal verhaal blijven uitdragen”, reageert ze.

‘Product van eigen kweek’

Pillen is 37 en zetelt sinds 2020 in de Kamer. Hij is ook schepen van Burgerlijke stand en Onderwijs in Brugge. Pillen was voordien woordvoerder en kabinetschef op verschillende MR-kabinetten. “Net zoals Stephanie ben ik het product van liberale eigen kweek. Ik heb de kansen gegrepen om door te groeien. Wij gaan de liberale scherpte weer in het maatschappelijk debat brengen. We moeten duidelijker maken waar wij voor staan, bijvoorbeeld op vlak van veiligheid, de belastingen en het economisch beleid.”

Congresdagen

Daarnaast komen er vier congresdagen, met mensen van binnen en buiten de partij en met steun van experts. De politieke prioriteiten zullen meegenomen worden naar het grote liberale congres in het voorjaar van 2023, “het orgelpunt van de hele operatie”. Daar moet een nieuwe verklaring voor de komende tien jaar aangenomen worden. “We hebben meer dan ooit nood aan een sterke liberale partij. Een partij die met radicaal liberale antwoorden komt op de uitdagingen waar de burgers vandaag mee kampen”, stelde Lachaert.

Van staatshervorming tot migratie

De eerste congresdag vindt op 23 april plaats en zal onder meer rond politieke vernieuwing, staatsvermindering en -hervorming draaien. Op 21 mei wordt gewerkt rond belonende fiscaliteit, ondernemerschap, sociale mobiliteit en duurzaam wonen. De derde congresdag (17 september) zal handelen over een nieuwe definitie van vrijheid, (bio-)ethische vraagstukken en privacy in de digitale wereld. De afsluiter volgt op 22 oktober, met thema’s als samenleven, migratie en identiteit.

“Altijd vooropgelopen met radicale ideeën”

“Dit zijn liberale kernthema’s waarover we opnieuw stelling moeten innemen. Liberalen hebben altijd vooropgelopen met radicale, nieuwe ideeën die onze samenleving hebben vormgegeven. Dat gaan we nu opnieuw doen. Iedereen die daaraan wil meedenken en werken is welkom”, besloot Lachaert.

Tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie blikten premier Alexander De Croo en voorzitter Egbert Lachaert ook terug op het afgelopen jaar. Voor Lachaert is “de coronacrisis voor onze generatie onze oorlog. Ikzelf noch mijn ouders hebben een oorlog meegemaakt. In deze crisis hebben we een gids nodig die ons hier met vertrouwen kan doorheen loodsen.” Voor de premier is de les voor iedereen dat de persoonlijke vrijheid de gezondheid van mensen rondom ons niet mag belemmeren. “Dat is solidariteit”, aldus De Croo.