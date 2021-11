Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert riskeert rechtszaak, ondanks parlementaire onschendbaarheid

Woensdagmiddag kwam in de Kamer de commissie voor Vervolgingen bijeen. Daar werd achter gesloten deuren een brief besproken die de procureur-generaal van Gent had gestuurd over een rechtstreekse dagvaarding van Open Vld-voorzitter Lachaert voor de correctionele rechtbank. De dagvaarding is niet gebeurd door het openbaar ministerie zelf, wel door Gert Van Mol, de man achter de satirische website 't Scheldt, waarmee Lachaert al meermaals in de clinch lag.

De wortels voor de dagvaarding liggen in een oude zaak. Meer dan tien jaar geleden trad Lachaert op als advocaat voor The Wall Street Journal, waarmee Van Mol in een arbeidsgeschil was geraakt. In een latere dagvaarding van Lachaert aan het adres van ‘t Scheldt gaf hij aan dat daar de reden ligt waarom de website hem vaak viseert. Volgens Van Mol schendt Lachaert daarmee echter zijn beroepsgeheim als advocaat.

‘Beschadigingsactie’

Normaal gezien geniet een volksvertegenwoordiger parlementaire onschendbaarheid, maar de advocaten van Van Mol hebben gebruik gemaakt van een spitsvondigheid. Volgens de regel genieten parlementsleden buiten de zitting van het parlement geen parlementaire onschendbaarheid. De parlementaire zitting 2020-2021 eindigde op 11 oktober om middernacht, terwijl de parlementaire zitting 2021-2022 op 12 oktober om middernacht startte. Door die lacune waren alle volksvertegenwoordigers dit jaar één dag niet onschendbaar.

Volgens de Gentse procureur-generaal is de dagvaarding dan ook ontvankelijk, waardoor Lachaert rechtsgeldig op de beklaagdenbank zou moeten plaatsnemen om zich te verdedigen.

De vraag is hoe het nu verder moet en of de commissie voor Vervolgingen de procedure nog opschort. De commissie zal alleszins de procureur-generaal horen over de situatie, net als Lachaert zelf. De Open Vld-voorzitter noemt zijn dagvaarding “hallucinant” en spreekt van een beschadigingsactie van ‘t Scheldt.