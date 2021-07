Open Vld-parlementslid: ‘Kijk of afgelaste festivals steun kunnen teruggeven’

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) vindt dat de overheid moet bekijken of festivalorganisatoren die nu plots annuleren hun overheidssteun kunnen terugbetalen. ‘De voorschotregeling laat veel te veel ruimte aan organisatoren om te doen wat ze willen.’

Pukkelpop kon via de Vlaamse regering rekenen op een subsidie van 500.000 euro (van Vlaams minister Zuhal Demir, N-VA) en een waarborg van 1,8 miljoen euro, door de waarborgregeling van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Het eerste is al uitbetaald, het tweede niet. Beide ministers laten onderzoeken of ze het geld (deels) kunnen recupereren, nu Pukkelpop beslist heeft dat de organisatie onhaalbaar wordt gezien de nieuwe testregels.

“Die waarborgregeling was bedoeld als werkkapitaal: als hun festival doorging, zouden ze die terugbetalen”, zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde. “Als het festival niet kon doorgaan, dan dekte dat bedrag de gemaakte kosten die ze niet konden terugvorderen. Veel organisatoren doen dit op de juiste manier, maar de regeling geeft hen te veel ruimte om de risico’s af te wentelen op de overheid.

“Dat zeg ik al van in het begin. Zowel bij Pukkelpop als bij Het Grote Bevrijdingsfeest zie je die tendens: een warrig beeld of het festival überhaupt wel kon doorgaan, een plotse annulering en de schuld die vervolgens op de overheid wordt gestoken, terwijl de veiligheidsrisico’s perfect in te schatten waren. Het financieel risico wordt echter gedeeltelijk of volledig doorgeschoven naar de belastingbetaler. Dat is niet de bedoeling. Er moet grondig onderzocht worden wat er met de steun gebeurd is of ze terug te vorderen is.”

Vande Reyde wil ook dat grondig bekeken wordt of organisatoren hun eigen reserves niet kunnen aanspreken. “VZW The Factory, de organisator van Pukkelpop, heeft de afgelopen jaren (behalve vorig jaar, ARA) veel winst gemaakt. Hetzelfde geldt trouwens voor Tomorrowland, dat nog een sponsordeal van een Formule 1-team promoot luttele dagen na de annulering. Moet de overheid dan volledig in de bres springen, terwijl er in het verleden winsten zijn opgebouwd en dat in de toekomst weer zo zal zijn? We moeten minstens onderzoeken of ze de steun op termijn kunnen terugbetalen.”