OPEC+ gaat minder olie produceren: een duidelijk signaal aan de VS en Iran

Wat hebben de olieproducerende landen beslist?

Het is voor het eerst in een jaar dat de OPEC+ de productie verlaagt. Erg veel zorgen moet de wereldeconomie zich niet maken om die schrapping van 100.000 vaten. Samen zijn ze immers goed voor minder dan 1 procent van de wereldwijde productie van olie.

Volgens verschillende waarnemers moet de beslissing van de OPEC+ vooral gezien worden als een belangrijk signaal richting de rest van de wereld.

Waarom doet OPEC+ dit?

In het kort: om de olieprijs verder op te drijven. De verschillende olieproducerende landen zien met lede ogen aan hoe de prijs voor een vat olie de jongste maanden fiks is beginnen dalen. In juni kostte een vat olie nog 120 euro. Dat is intussen gedaald richting de 95 euro. Rond het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne piekte de prijs rond 145 euro per vat.

De mededeling van de OPEC+ had schijnbaar meteen effect. Maandag gingen de prijzen omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 3,7 procent duurder op 90,03 dollar per vat en Brentolie, toonaangevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 3,9 procent tot 95,65 dollar per vat. Kortom, ook bij ons zullen de olieprijzen wellicht stijgen. Dat is slecht nieuws voor Europa. Heel wat westerse landen worstelen met de inflatie. Steeds meer neemt de vrees voor een recessie toe.

Al doet de OPEC+, en zeker Saudi-Arabië, dit ook nog om een andere reden: namelijk om een serieus signaal richting de Verenigde Staten te sturen. Dat land zit momenteel weer rond de tafel met Iran om te bekijken of de nucleaire deal nieuw leven kan ingeblazen worden. Dat zou gepaard gaan met het opheffen van enkele economische sancties - zoals het produceren van olie. Niet dat de Iraanse (her)intrede op de internationale oliemarkt zo gigantisch zou zijn, de OPEC+ is er in elk geval niet mee gediend. Dus stuurt ze volgens verschillende waarnemers nu al het signaal richting de VS: de olieproducerende landen deinzen er niet voor terug om in te grijpen als die deal er opnieuw komt.

Komt deze beslissing als een verrassing?

Neen. Er waren al geluiden dat de OPEC+ zou kunnen besluiten tot een productieverlaging, want OPEC-leider Saudi-Arabië had daar reeds op gehint. Door zorgen over een economische recessie en een zwakkere vraag en de coronalockdowns in China zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gedaald.

Wel is het zo dat de OPEC+ hiermee lijnrecht ingaat tegen hun eerdere aankondiging, namelijk dat ze in september met een productieverhoging van 100.000 vaten per dag zouden komen. Die beslissing om de productie op te drijven kwam er vorige maand als reactie op smeekbeden van de Amerikaanse president Joe Biden. In juli trok Biden nog naar Saoedi-Arabië voor een ontmoeting met, onder meer, de controversiële kroonprins Mohamed bin Salman (MBS).

Hadden de olieproducerende landen nog iets te zeggen over de oorlog in Oekraïne?

De OPEC+ verwerkte ook het nieuws dat de landen van de G7 akkoord zijn met het plan om de prijzen voor Russische olie af te toppen. Met de invoering van een maximumprijs willen de grote industrielanden ervoor zorgen dat Moskou minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor Rusland zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren. Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook Russische olie in de ban doet.