Opdrachtgever kasteelmoord wil overdag naar huis, maar rechtbank heeft ‘te veel dossiers’

De kasteelmoord André Gyselbrecht vloog al in 2012 in de cel voor de moord op het kasteel in Wingene, op 31 januari 2012. De toenmalige dokter - door zijn veroordeling werd hij geschrapt als erkend arts - kwam vervolgens twee keer kortstondig vrij. Nu zit hij al sinds juni 2015 vast. André Gyselbrecht hield lang vol dat hij de excentrieke echtgenoot van zijn dochter enkel een lesje wilde leren. Pas jaren later ging hij over tot volledige bekentenissen. Volgens Gyselbrecht wilde hij alleen zijn kleinkinderen beschermen.

Beperkte detentie. Dat is waar de vroegere dokter uit Ruiselede eigenlijk op uit is. Heel concreet komt dat erop neer dat de schoonvader van de vermoorde Stijn Saelens (34) de gevangenis overdag zou mogen verlaten. Volgens de regels kan dat hoogstens 16 uur per dag. De zeventiger zou elke avond moeten terugkeren naar de gevangenis om er te overnachten. Om dat te bereiken hadden Gyselbrecht en zijn advocaat Filip D’Hont de voorbije maanden een heel dossier klaargestoomd. D’Hont wil echter niet in zijn kaarten laten kijken. “Er is al te veel gezegd over deze affaire”, zegt hij.

Vandaag zou de strafuitvoeringsrechtbank normaal de verdere toekomst van Gyselbrecht bepalen tijdens een speciale zitting in de gevangenis van Beveren. Alle verslagen zouden naar verluidt positief zijn. André Gyselbrecht staat verder bekend als een modelgevangene. Maar de zitting is meteen met bijna een maand uitgesteld wegens een zogeheten overbezetting van de rol. Dat bevestigen meerdere bronnen.

Weekendje thuis

De strafrechter veroordeelde André Gyselbrecht in april 2018 tot 27 jaar cel. Het Hof van beroep bracht de straf in maart 2019 terug tot 21 jaar. Het is niet de eerste keer dat Gyselbrecht probeert om vervroegd weg te geraken uit de gevangenis van Beveren, waar hij verblijft. Anderhalf jaar geleden vroeg hij voor het eerst om vrij te komen onder voorwaarden. Toen hoopte hij zijn straf thuis te mogen uitzitten met een elektronische enkelband. De strafuitvoeringsrechtbank wees dat af. Volgens onze informatie struikelde de rechtbank onder andere over het feit dat André Gyselbrecht op dat moment de burgerlijke partijen onvoldoende had betaald. Gyselbrecht moest naar verluidt ook garanderen dat hij weg zou blijven uit de buurt van zijn kleinkinderen - zijn dochter had vier kinderen met de man die hij liet vermoorden.

Enkele maanden voor die eerste vraag tot vervroegde vrijlating kreeg André Gyselbrecht al de gunst om een weekendje thuis bij zijn vrouw te mogen doorbrengen. Dat schoot toen bij de ouders en naasten van Stijn Saelens in het verkeerde keelgat. Volgens onze bronnen kreeg Gyselbrecht recent nog zo’n gunst. Hij ging toen afscheid nemen van een terminaal zieke vriend uit Knesselare.