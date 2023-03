Op zoek naar nieuw verhaal na desastreus jaar: hoe cryptobedrijven hun imago willen oppoetsen

Na een miserabel jaar zijn cryptocurrencybedrijven op zoek naar manieren om producten die heel wat consumenten niet meer vertrouwen nieuw leven in te blazen. Hoe doen ze dat?

Tijdens een cryptocurrencyconferentie in Denver kwam eerder deze maand een groep zangers, gekleed in feloranje onesies, het podium op. Ze zongen wat een website uit de sector later beschreef als een hymne voor de cryptoaanhangers. “Blockchain Blowin’ in the Wind”, klonk het. Het refrein bestond uit een oplijsting van bekende schurken uit de cryptowereld, van de vuilgebekte ondernemer Do Kwon tot de in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried. “Als de aandelenmarkt weer stijgt, beloven we geen gebruik te maken van gecentraliseerde beurzen gerund door deze giftige gasten”, zo ging het liedje verder.

Na een rampzalig 2022, het jaar waarin een resem prominente cryptobedrijven implodeerde, probeert de sector een gedurfde rebranding op poten te zetten. Executives als Kwon en Bankman-Fried - ooit geliefde cryptoberoemdheden met honderdduizenden toegewijden - zijn nu personae non gratae. Hun voormalige bewonderaars beweren dat deze cryptoschurken nooit echt de kernwaarden van de sector hebben belichaamd, zelfs niet voordat hun bedrijven instortten.

Bij de overlevende bedrijven zoeken topmanagers naar nieuwe manieren om producten op de markt te brengen die veel consumenten nu wantrouwen. Ook trachten ze zich te distantiëren van voormalige collega’s en mentoren wie jarenlange gevangenisstraffen boven het hoofd hangen. Sommige bedrijven proberen munt te slaan uit de groeiende belangstelling voor kunstmatige intelligentie, gebruikmakend van cryptoschema’s met ingewikkelde AI-koppelingen. Anderen proberen het woord ‘crypto’ te vervangen met het argument dat de oorspronkelijke benaming van de sector onherstelbaar besmet is geraakt.

Gekende routine

Cryptobedrijven “veranderden geleidelijk hun narratief”, zelfs voordat de beurs van Bankman-Fried in november ten onder ging, aldus Todd Irwin, chief strategy officer bij Fazer, een brandingbureau dat klanten heeft in de sector. “Na het FTX-incident is de strijd opgevoerd.”

De schoonmaakactie is een gekende routine in de sector, die in zijn korte geschiedenis herhaaldelijk booms en busts heeft gekend. Vroege voorstanders van bitcoin moesten het publiek en wetgevers ervan overtuigen dat cryptocurrency meer was dan een handig hulpmiddel voor drugsdealers. Een grote cryptohausse in 2017 werd gevolgd door een lange periode van gerechtelijk onderzoek, toen opwindend klinkende start-ups werden ontmaskerd als zwendel.

Tot nu toe heeft de meest recente ronde van zelfreflectie weinig opgeleverd dat het tij zou kunnen keren. Sinds de ondergang van FTX hebben Amerikaanse toezichthouders boetes en andere handhavingsacties aangekondigd tegen verschillende grote cryptobedrijven. De abrupte faillissementen van twee betrouwbare bankpartners, Silvergate Capital en Signature Bank, hebben cryptostarters een nieuwe slag toegebracht. Daardoor wordt het moeilijker om basisbedrijfsactiviteiten uit te voeren in de Verenigde Staten. Bovendien ondervindt de sector nog steeds moeite om de praktische waarde van zijn technologie aan te tonen aan een steeds sceptischer wordend publiek.

“Rebranding lost het fundamentele probleem niet op”, zegt Lee Reiners, een voormalig toezichthouder bij de Federal Reserve Bank van New York die nu doceert aan de Duke Law School. “Waar is dit goed voor? Welk probleem lost dit op? Dit is gewoon pr.”

Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, die wordt beschuldigd van fraude bij de ineenstorting van de failliete cryptocurrencybeurs. Beeld REUTERS

Een jaar geleden werd de crypto-industrie overspoeld met geld. Op zijn landgoed op de Bahama’s organiseerde Bankman-Fried in april een week lang een conferentie waar de deelnemers champagne dronken en feestten op de stranden. Onder de gasten: Su Zhu, een van de oprichters van het cryptohedgefonds Three Arrows Capital, dat een paar weken later failliet ging toen alle grote cryptovaluta door een marktcrash in vrije val gingen.

Bankman-Fried heeft nu een aanklacht aan zijn been met betrekking tot zijn beheer van FTX. Er staan hem mogelijk tientallen jaren gevangenisstraf te wachten als hij wordt veroordeeld. Leidinggevenden in de sector zijn nog steeds bezig met het verwerken van de gevolgen van zijn beleid.

Negatieve connotaties

Steven Saxton belde dit jaar met een bank om zijn cryptostart-up Gorilla Labs te bespreken. Het bedrijf wil een ‘stablecoin’ aanbieden, een soort cryptomunt die ontworpen is om een waarde van 1 dollar te behouden. “Mijn CTO zei tijdens het gesprek ongeveer vijf keer crypto. Ik dacht: ‘Zeg gewoon ‘blockchain’”, aldus Saxton. “Deze jongens zouden daar erg gevoelig voor kunnen zijn en het zou ze erg nerveus kunnen maken.”

Maar zelfs ‘blockchain’ – de term voor het publiekelijk zichtbare grootboek waarin cryptotransacties worden vastgelegd – heeft potentieel negatieve connotaties. In januari veranderde het cryptominingbedrijf Riot Blockchain zijn naam in Riot Platforms. Andere bedrijven hebben de term ‘crypto’ uit hun marketingmateriaal verwijderd en kiezen voor vagere woorden als ‘decentralisatie’. Irwin: “Ze doen eigenlijk gewoon een andere outfit aan.”

De marketingpush strekt zich uit tot de wereld van kunstmatige intelligentie die crypto heeft vervangen als dé grote trend in Silicon Valley na de release van de virale chatbot ChatGPT. Een reeks cryptomunten met een AI-thema is in waarde gestegen en cryptobedrijven met namen als DogAI en CryptoGPT proberen de trendy technologie in hun aanbod op te nemen.

Geen enkel cryptobedrijf staat meer onder druk dan de gigantische beurs Binance, die op verschillende fronten te maken heeft met overheidsonderzoeken en toenemende zorgen over zijn financiële stabiliteit en gebrek aan samenwerking met toezichthouders. Deze maand probeerde de CEO van de beurs, Changpeng Zhao, Binance te associëren met een aantrekkelijkere trend. Hij onthulde Bicasso, een product dat AI-technologie gebruikt om kunstwerken te maken in de vorm van non-fungible tokens, de digitale verzamelobjecten die bekend staan als NFT’s. “Je kunt je creatieve visies met behulp van AI omzetten in NFT’s”, schreef Zhao op Twitter. “Probeer het eens en laat zien wat je ermee maakt.”

In de afgelopen maanden hebben hij en andere figuren uit de sector ook video’s op sociale media geplaatst die bedoeld lijken om zich te onderscheiden van cryptohelden zoals Bankman-Fried. “Eer krijg je niet zomaar”, verklaarde Zhao somber in een post. “Je moet het verdienen.” In een andere populaire video hekelde Jesse Powell, de oprichter van de Kraken-cryptobeurs, op nogal onhandige wijze “corruptie” en “louche spelers”.

Changpeng Zhao, mede-opdrichter en CEO van Binance. Beeld AFP

Een soortgelijke poging om afstand te nemen was in maart aan de gang bij ETH Denver, een conferentie voor voorstanders van het populaire cryptoplatform ethereum. In de badkamers konden de gasten toiletpapier gebruiken met een afbeelding van Bankman-Fried in de stijl van Che Guevara. Tijdens het openingsevenement bracht Jonathan Mann, een songwriter die gespecialiseerd is in cryptoteksten, een scheldwoord dat de cryptoschurken van 2022 aan de kaak stelde.

“Het was bedoeld om al de giftigheid en slechte gevoelens van 2022 definitief los te laten”, aldus Mann in een interview. “Ik liet iedereen vooraf ademhalingsoefeningen doen: ‘Sluit je ogen. Diep inademen, diep uitademen. We gaan onszelf reinigen.’”

‘Wachten tot alles normaliseert’

Zelfs in 2023 kan een cryptoconferentie nog steeds hooggeplaatste gasten aantrekken. Terwijl Mann en vier andere zangers optraden, keek de gouverneur van Colorado, Jared Polis, toe vanaf de zijlijn. “Hij had een grijns op zijn gezicht”, zegt Mann. (Een woordvoerder van de gouverneur, Melissa Dworkin, waarschuwde dat “zijn nieuwsgierige houding niet verkeerd mag worden opgevat als een goedkeuring van de gebruikte woorden”.)

Voor sommige cryptomanagers is een rituele reiniging niet genoeg. Een paar start-ups hebben crypto helemaal links laten liggen ten gunste van andere soorten technologie.

Eind 2021 was Troy Osinoff medeoprichter van Zurp, in de hoop complexe cryptobeleggingen te vereenvoudigen voor mainstream consumenten. Zurp haalde bijna 5 miljoen euro op, kreeg een wachtlijst van 120.000 mensen en bereidde zich voor op de lancering toen de ineenstorting van de populaire munt Luna een crash veroorzaakte. De effecten daarvan richtten schade aan bij veel van Zurps concurrenten. Osinoff besloot de uitrol te pauzeren omdat hij zich zorgen maakte dat de cryptomarkten geen veilige plek waren om klantenfondsen te parkeren.

Al snel verschoof Zurp naar een meer conventionele vorm van financiële technologie. Het bedrijf begon met de ontwikkeling van een krediekaart met extraatjes op maat van gen Z’ers en is van plan deze in de komende maanden aan te bieden. Osinoff zegt dat hij nog steeds hoopt cryptofuncties in het aanbod van Zurp op te nemen, maar alleen als het sentiment verbetert. Osinoff: “Het is behoorlijk moeilijk om mensen gewoon al geïnteresseerd te krijgen in crypto. We wachten gewoon tot alles normaliseert.”