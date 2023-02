‘Op zijn leeftijd kan het dat Biden het einde van zijn termijn niet haalt’: de kansen van Joe Biden (80) op een tweede termijn als president

Bent u verbaasd door Bidens aankondiging?

“Absoluut niet. De afgelopen maanden heeft de Democratische partij de spelregels voor haar voorverkiezingen hertekend. Daar wees alles erop dat Biden zich opnieuw kandidaat zou stellen. Zo heeft hij de kalender van de primary’s laten herschikken zodat de eerste voorverkiezing in South-Carolina plaatsvindt. Dat is een staat waar Biden wegens de grote populatie zwarte Amerikanen goed zal scoren. Zo kan hij met een gunstige positie aan de primary’s beginnen.”

Stel dat Biden de Democratische presidentskandidaat wordt, dan zal hij net geen 82 jaar zijn bij de verkiezingen. Is zijn leeftijd een thema?

“(Denkt lang na) Er zijn grote verschillen tussen de sterke en de zwakke momenten bij Biden. Er zijn inderdaad momenten waarop hij heel frêle overkomt. Maar kijk dan naar de laatste State of the Union (speech waarin de president het Amerikaanse Congres jaarlijks op de hoogte houdt van zijn plannen, PG) in februari. Daar was Biden ongelooflijk sterk, gevat en scherp. Het is dus niet per definitie zo dat hij mentaal of fysiek te oud is. Wel weet iedereen dat het snel kan keren op die leeftijd.

“Daarom kijken veel mensen erg aandachtig naar vicepresident Kamala Harris. Alle signalen zijn nu dat zij opnieuw de running mate van Biden wordt. Op zijn leeftijd kan het dat Biden het einde van zijn termijn niet haalt. Leeftijd kan ook een thema worden als de verkiezingen uitdraaien op een strijd tussen Biden en diens voorganger Donald Trump, ook een oude man. Het kan goed zijn dat een deel van de jongere kiezers zich in geen van beide kandidaten herkennen.”

Met welke verwezenlijkingen kan Biden naar de verkiezingen stappen?

“Eerst en vooral: de verkiezingen zijn pas over twee jaar. Dat is een eeuwigheid in de politiek. Maar er zijn wel al indicaties. De midterms hadden anders kunnen aflopen (er werd verwacht dat de Democraten meer zetels zouden kwijtspelen bij die verkiezingen, PG). Een deel van de analyse is toch dat Biden de figuur is die de verschillende vleugels van de Democratische partij bij elkaar kan brengen en houden.

Bart Kerremans: 'Er zijn grote verschillen tussen de sterke en de zwakke momenten bij ­Biden.' Beeld Thomas Sweertvaegher

“De indicatie in de andere richting is dat er duidelijk gebrek aan enthousiasme is voor hem als figuur. De uitdaging voor Biden zal zijn om kiezers ervan te overtuigen dat zijn successen op wetgevend vlak ook een impact hebben op hun dagelijks leven.”

Welke successen zijn dat?

“De grote infrastructuurwet (waar tot 1.200 miljard dollar investeringen tegenover staan, PG) of de Inflation Reduction Act en de maatregelen die daarin zaten om klimaatverandering aan te pakken. Ook heeft hij de prijzen van insuline naar beneden gekregen en de onderhandelingscapaciteit van de Amerikaanse overheid rond de prijs van medicijnen verbeterd. Dat zijn allemaal belangrijke realisaties. Het probleem voor Biden is dat ze onvoldoende tastbaar zijn bij Amerikanen.

“Anderzijds is een deel van de linkerzijde in de VS boos over de maatregelen die Biden neemt in het immigratiedossier. En een belangrijk aspect blijft de inflatie. Die is dan wel gemilderd, ze blijft aan de hoge kant (momenteel bedraagt ze 6,4 procent, PG). In 2020 kon Biden campagne voeren tegen Trump en de chaos die rond zijn persoon hing. Nu moet hij naar de kiezer als zittend president. Doorgaans is dat een voordeel, maar in de context van economische problemen kan dat een nadeel zijn.”

Weten we al of Biden Democratische tegenkandidaten voor zich krijgt?

“Dat valt natuurlijk niet uit te sluiten, maar het zou een heel grote verrassing zijn. Ook op vlak van fundraising zien we niemand die iets aan het opzetten is.”