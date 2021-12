Op weg naar een nieuwe lockdown? Sluiting lager onderwijs op tafel Overlegcomité

Zetten we een nieuwe stap richting een harde lockdown? Vooral een nieuwe afkoelingsperiode in het onderwijs wordt nog het voorwerp van een harde politieke strijd op het Overlegcomité.

Voor de derde keer in ruim twee weken tijd worden de coronamaatregelen verstrengd. De topministers van de verschillende regeringen in ons land komen daarvoor samen op een nieuw Overlegcomité vanochtend 9 uur. “Iedereen zal over zijn schaduw moeten stappen”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) toen hij in de Kamer de vergadering aankondigde. De federale topministers zaten gisteren al samen om de vergadering voor te bereiden.

De GEMS, de groep van experts aan wie De Croo om advies had gevraagd, kwam eerder op de dag met een reeks verregaande voorstellen. Om het hoge aantal besmettingen in scholen tegen te gaan, pleiten ze voor een afkoelingsperiode van ‘minstens tien dagen’, mondmaskers zouden vanaf zes jaar ingezet moeten worden en ook stellen ze een sociale bubbel van vijf personen voor.

Het onderwijs wordt de inzet van een politieke strijd. Vanuit het Vlaams niveau is het verzet tegen een afkoelingsweek bijzonder sterk. “De school is de laatste plek waar je het licht uitdoet”, zei onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) in het Vlaams Parlement. Binnen de federale regering gingen er stemmen op om het voorstel van de GEMS wél te volgen. Lagere scholen zouden dan de deuren sluiten tot de situatie gestabiliseerd is en bij terugkeer zouden leerlingen een zelftest moeten doen. Alleen kon de PS, dat de Franstalige minister van Onderwijs levert, zich daarmee niet verzoenen. De finale keuze is sowieso aan de gewesten, maar de druk zal bijzonder hoog zijn. Voor mondmaskers vanaf zes jaar is er dan weer amper politieke steun.

Kerst- en nieuwjaarsfeest

Met de kerstperiode in aantocht is er weinig animo om het aantal sociale contacten formeel in te perken. Niemand wil de politicus zijn die het kerst- en nieuwjaarsfeest voor het tweede jaar op rij vergalt. De federale regering wil het daarom houden op een zeer sterke aanbeveling om zo weinig mogelijk mensen te zien, geen verbod met mogelijke politiecontroles. Ook zullen zelftests nog meer gepromoot worden.

De GEMS had ook voorgesteld het sluitingsuur van de horeca te vervroegen van 23 uur naar 20 uur, maar daar gaat de federale regering niet op in. Wel komen er extra steunmaatregelen voor cafébazen en restauranthouders die spontaan de deuren sluiten, bijvoorbeeld omdat hun omzet de dieperik in gaat. Sowieso had minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) een voorstel klaar om de tijdelijke werkloosheid ook na 1 januari 2022 te laten doorlopen voor sectoren die getroffen zijn.

Als het van de federale regering afhangt worden grotere evenementen binnen verboden. Daarmee volgt ze de GEMS. De grens komt te liggen op tweehonderd mensen binnen. Heel wat bioscopen en theaters zouden dus kunnen blijven verder werken. Gisteren was het nog onduidelijk in welke omstandigheden buitenevents nog kunnen doorgaan. De GEMS raadde in elke geval aan ze bij grote drukte te verbieden boven de tweehonderd man. Voetbalwedstrijden in eerste klasse kunnen mogelijk wel nog doorgaan met publiek, maar daarvoor wil de federale regering eerst dat er nieuwe afspraken worden gemaakt met de Pro League. Binnensporten zouden wel nog kunnen, ondanks een negatief advies van de experts.

Het forse advies van de GEMS deed binnen de federale regering de wenkbrauwen fronsen. Coronacommissaris Pedro Facon wees in zijn rapport op het belang van consistent en stabiel beleid, net als een consequente communicatie. Het Overlegcomité kwam er nadat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deze week plots had gepleit voor strengere maatregelen voor indoorevenementen.