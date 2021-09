Op Waregem Koerse zijn de paarden en zelfs de hoeden eigenlijk bijzaak: ‘Of we hier veel deals sluiten? Tuurlijk dat!’

Ja, er zijn de paarden en de obligatoire hoeden. Maar bovenal is Waregem Koerse hét netwerkevenement voor ondernemers uit heel Vlaanderen. De eerste schooldag voor CEO’s wordt de Koerse genoemd. ‘We zijn vooral blij om na corona weer mensen in levenden lijve te zien.’

“Of we hier veel deals sluiten? Tuurlijk dat, en allemaal in het zwart.” Stefaan Geerts, CEO van een groot schilderbedrijf uit Westerlo moet er hartelijk om lachen. Hij is hier naar eigen zeggen niet voor eventuele deals maar voor het amusement en de paarden. Net als de anderen rond de viptafel: zakenvrouw Romy Biscop en haar vriend Niels Lagrange, beiden bekend van het tv-programma The Sky Is the Limit.

Of ze nu zakenpartners zijn of vrienden is moeilijk te zeggen. “Stefaan heeft alle schilderwerken gedaan in onze bedrijven”, zegt Lagrange. “En die meneer daar was de architect van ons huis. Ook met de anderen hier is er ergens wel een zakenband. Maar we zijn ook gewoon vrienden.”

Het groepje is lang niet het enige waar zakenrelaties en vriendschappen moeilijk te onderscheiden zijn. Een ondernemer blijft altijd ondernemen, ook als hij plezier maakt. Het is zowat de corebusiness van Waregem Koerse. Dat mag bij het grote publiek dan vooral bekend zijn van de jaarlijkse hoedenparade, het is ook al jaren een plaats waar ondernemers uit alle uithoeken op een heel gemoedelijke manier met zakenrelaties kunnen omgaan. Iedereen die wil meetellen in de zakenwereld huurt een viploge af en stuurt klanten en zakenpartners een uitnodiging om naar de paardenrennen te komen kijken bij het nuttigen van enkele exquise spijzen en dranken.

'Dit is het enige event waar mijn echtgenote mee naartoe wil', klinkt het. Beeld Wouter Maeckelberghe

En na anderhalf jaar corona was de nood daaraan bijzonder groot. Dat merkte de organisatie al rond Nieuwjaar, toen de ticketverkoop op gang kwam. Niets garandeerde op dat moment dat het event kon doorgaan, maar bedrijfsleiders wilden op zeker spelen en bestelden massaal hun viploges. Dat mag ook iets kosten. Wie gasten in een privéloge in Hippologgia, het gloednieuwe glazen hippodroomcomplex, wil ontvangen, betaalt voor 120 man zo’n 37.200 euro. Btw niet inbegrepen.

Viptenten

Dit jaar is een nieuwigheidje voorzien op Waregem Koerse, waardoor er nog meer genetwerkt kan worden. Aan de rand van het middenplein staat een tiental witte viptenten, stuk voor stuk voorzien van een terras vanwaar je de voorbijrazende paarden bijna kan aanraken. Hier betaalt een CEO zo’n 300 euro per genodigde. Opnieuw zonder btw.

Bij Spadel, het bedrijf achter het watermerk Spa, gaat het er alvast gemoedelijk aan toe. Een paar inkopers van supermarktketen Delhaize doen zich in de viptent tegoed aan een uitgebreid gamma hapjes. “De sfeer hier is gewoon uniek”, zegt een pr-manager die we ‘Stefaan’ mogen noemen. “Het is allemaal erg informeel. Je doet een klapke hier, eentje daar. Je belooft iemand iets en je vraagt al eens iemand iets terug te doen.”

Groot-industrieel en zwembadenbouwer Willy Naessens looft elk jaar een prijs uit voor de mooiste hoed. Beeld Wouter Maeckelberghe

Zo gaat het in de ondernemerswereld. En dat was net wat zakenlui tijdens corona zo gemist hebben, zegt Stefaan. “Je moet elkaar een beetje kennen om iets van elkaar gedaan te krijgen. Daarvoor zijn zulke informele momenten van levensbelang.”

Gezellig

Ook wat verderop, bij de Waregemse projectontwikkelaar Ion, is de sfeer gezellig. “Weet u wat het eerste is wat onze klanten of zakenrelaties vragen? Of ze mee mogen naar Waregem Koerse”, lacht CEO Davy Demuynck. “Iedereen wil hiernaartoe. Ons probleem is soms: hoe leg je iemand tactvol uit dat de plaatsjes beperkt zijn?”

En nee, grote deals worden hier niet meteen gesloten. Dat gebeurt misschien wel in Hippologgia, waar ING zijn gasten ontvangt en geen pers toegelaten wordt. Aan de dure kleding van de genodigden te zien, komen daar de bigshots.

In het viptentje van Ion gaat het meer om plezier maken en mensen leren kennen, meent Demuynck. “Maar wat de Koerse voor mij écht uniek maakt, is dat rond een uur of vijf iedereen, zakenleider, vip of gewone bezoeker, allemaal samen een pint staat te drinken op het middenplein. Zo’n sfeer vind je nergens.”

'Zo'n sfeer vind je nergens.' Beeld Wouter Maeckelberghe

Je zou natuurlijk kunnen redeneren dat het weinig zin heeft om een hoop geld uit te geven in de vipruimtes, als toch iedereen samen eindigt op het middenplein. Dan kun je maar beter meteen tussen het gepeupel staan, vindt Rino Verfaillie, zaakvoerder van de gelijknamige grote elektroketen. Ook hij heeft enkele ‘zakenvrienden’ mee, die hevig staan te supporteren voor het paard waarop ze gewed hebben.

“Voor mij hoeft dat vipgedoe niet”, zegt hij. “Je kunt ook gezellig contacten leggen terwijl je een pint drinkt. De meeste van mijn gasten vinden het geweldig om eens te kunnen wedden op paarden. Kleine bedragen uiteraard, het gaat om de fun. En ze kennen er ook niets van. Maar ik geef hen genoeg drankbonnen om dat te vergeten.”

Zelfs de hoedenparade is een weldoordachte zet om ondernemers naar Waregem Koerse te lokken. Groot-industrieel en zwembadenbouwer Willy Naessens looft elk jaar een prijs uit voor de mooiste hoed. Daarmee wil hij vooral de echtgenotes van zakenrelaties soigneren, liet hij onlangs optekenen in De Tijd. “Veel middenstanders gaan af op het oordeel van hun echtgenote. Dat wordt vaak onderschat”, vond hij.

Klopt helemaal, vindt ook Verfaillie, wiens vrouw helemaal opgedirkt inclusief spectaculair ogende hoed rondparadeert. “Het is het enige event waar ze mee naartoe wil, omwille van die hoedenprijs. De Willy heeft dat heel goed gezien.”