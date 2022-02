Op vlak van onbetaalde stages zijn we de slechtste leerling van Europa: ‘Een verschrikkelijke periode was dat’

Onbetaalde stages die in ons land worden aangeboden buiten het kader van een opleiding, gaan in tegen het Europees Sociaal Charter. Dat oordeelt het Europees Comité van de Sociale Rechten na een collectieve klacht van het Europees Jeugdforum. Minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) belooft te reageren, al lijkt een algemeen verbod niet meteen aan de orde.

Onbetaalde stages: ze lijken in ons land de normaalste zaak van de wereld. Slechts 18 procent van de stages in België worden betaald; daarmee zijn we de slechtste leerling van Europa. Meestal worden stages gelopen in het kader van een opleiding, maar steeds meer ook na een opleiding. Het zijn die stages die problematisch zijn, oordeelt het Europees Comité vandaag. Frédéric Piccavet van het Europees Jeugdforum legt uit waarom: “Als je een stage volgt binnen een opleiding, word je beloond met een diploma. Een stage buiten een opleiding is echter arbeid waar je geen loon, noch erkenning voor krijgt. Dat is niet oké in een samenleving als de onze.”

Jozefien (26) koos drie jaar geleden na haar media-opleiding noodgedwongen voor een onbetaalde stage: “Op elke sollicitatie werd ik afgewezen omdat ik geen ervaring had. Dus moest ik wel ervaring gaan opdoen tijdens een stage. Ik deed hetzelfde werk als collega’s die wél betaald werden. Mijn vervoer naar kantoor moest ik zelf betalen. In de helft van de stage besefte ik dat er niks op lange termijn voor mij inzat. Een verschrikkelijke periode was dat.”

Mazen in de wet

Om zulke zaken aan te kaarten, diende het Europees Jeugdforum in 2017 een collectieve klacht in tegen België rond onbetaalde stages. Gisteren heeft het Europee Comité van de Sociale Rechten (ECvdSR) die klacht eindelijk erkend. Het ECvdSR oordeelt dat “mazen in de Belgische wetgeving toestaan dat jonge mensen als onbetaalde arbeidskracht worden uitgebuit door middel van onbetaalde stages”. Verder wordt door het ECvdSR vastgesteld dat er in ons land onvoldoende wordt gecontroleerd op de kwaliteit van de stages, en dat onbetaalde stages ongelijkheid in de hand werken. Het besluit van het ECvdSR is niet rechtstreeks afdwingbaar door ons nationale rechtsstelsel, maar België wordt wel geacht ermee aan de slag te gaan.

Federaal minister van werk en economie Pierre-Yves Dermagne (PS) belooft alvast in actie te schieten. “Onbetaalde stages zijn een vorm van oneerlijke concurrentie, misbruik van jonge werkkrachten en een manier om ongelijkheden op onze arbeidsmarkt te bestendigen,” klinkt het in een officiële reactie. Het woord ‘verbod’ wil het kabinet-Dermagne echter nog niet in de mond nemen. “We willen vooral sensibiliseren en met alle sociale partners concreet kijken wat er kan gebeuren om dit probleem in te dijken,” aldus de woordvoerder van Dermagne.

Werkloosheid

Piccavet vindt het oordeel van het ECvdSR een belangrijke stap vooruit. “Jongeren zijn vandaag erg kwetsbaar. De werkloosheid bij jongeren is erg gestegen sinds het begin van de coronacrisis, en ligt nu dubbel zo hoog als bij volwassenen.” In december 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad bij Belgen onder de 25 jaar volgens Eurostat 16,4%. Daarom vindt Piccavet een algemeen verbod op onbetaalde stages de best mogelijke oplossing. “Áls er een verbod zou komen op onbetaalde stages, kunnen jongeren sneller tegen verloning aan de slag en beginnen met het opbouwen van sociale rechten. Stages zouden dan namelijk betaald worden, of bedrijven zullen hun vrijgekomen stageplekken opwaarderen tot volwaardige jobs” aldus Piccavet.

Het ECvdSR stelde ook een opvallend bij-effect van onbetaalde stages vast: ze zouden ongelijkheid en discriminatie in de hand werken. Piccavet legt uit: “Bij een stage moeten vaak ook huisvesting, vervoer en consorten worden voorzien. Daardoor is een onbetaalde stage vaak enkel haalbaar bij jongeren uit welgestelde families. Jongeren uit armere families kunnen zich zo’n stage vaak niet permitteren. Iedereen zou bij het begin van zijn carrière dezelfde mogelijkheden moeten krijgen.”

Win-win

Zal het stage-aanbod dan niet dalen als stages verplicht betaald worden? “Dat denken wij niet,” zegt Piccavet zelfzeker, “de nood bij bedrijven om iemand aan te nemen in de betreffende functie, blijft bestaan. Het aanbod van stages bínnen een opleiding zal bovendien vergroten. We zeggen trouwens niet dat de werkgever per se die stage helemaal zelf moet betalen. Ook de overheid kan bijspringen.”

Arbeidseconoom Stijn Baert ziet het niet meteen tot een totaalverbod op onbetaalde stages komen. “Er zal zeker rekening worden gehouden met het advies, maar onbetaalde stages zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen. We mogen niet vergeten dat stages vaak een waardevolle win-winsituatie zijn. Maar ze werken ook ongelijkheid in de hand, en daar zal Dermagne als socialistisch minister zeker rekening mee houden.”