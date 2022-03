Op vakantie naar de Middellandse Zee? Dan wacht u beter niet te lang met boeken

Zo hebben nog niet alle hotels op bestemmingen die populair zijn bij Belgen (zoals Frankrijk, Spanje, Griekenland en Turkije) (al) de deuren heropend en kan het aantal zitjes in de vliegtuigen die erheen vliegen beperkt zijn. De toeristische sector is immers voorzichtig na twee jaar van zware verliezen. Vliegmaatschappijen leggen geen lijnvluchten in als ze er geen goede hoop op hebben dat die ook rendabel zullen zijn.

Onder meer voor reizen naar het Middellandse Zeegebied zouden er echte capaciteitsproblemen kunnen zijn. In Frankrijk, Spanje en Italië wordt meer dan vroeger binnenlands toerisme verwacht: mensen die met vakantie gaan in eigen land. Dat kan betekenen dat hotels sneller vol zullen zitten en dat er zelfs niet voldoende aanbod is. Of dat er op zijn minst toch sprake is van hogere prijzen.

Autoverhuur

Hetzelfde geldt voor de autoverhuur. Ook daar wordt verwacht dat er sprake zal zijn van schaarste. Bedrijven hebben door de crisis vaak wagens moeten verkopen en hebben het nu moeilijk om nieuwe aan te schaffen door het tekort aan onderdelen. Het zijn vooral de kleinere - goedkopere - wagens waarvan er weinig zijn. Klanten zullen daardoor naar de grotere en duurdere modellen gedreven worden.

Beeld Pexels

TUI België ziet dat de Belg midden januari zijn afwachtende houding van de afgelopen twee jaar heeft laten varen voor de komende zomervakantie en opnieuw op de langere termijn plant. “Momenteel hebben we elke dag meer boekingen dan in dezelfde periode in 2019, vóór de pandemie", klinkt het.

Volgens de beroepsvereniging van reisbureaus kan je best zo snel mogelijk boeken voor bestemmingen zoals de Balearen en de Canarische Eilanden. In Azië zal niet veel mogelijk zijn, omdat veel landen daar nog niet heropend zijn na de coronapandemie. En hetzelfde geldt voor Tunesië.

Turkije en Egypte

Voor Turkije en Egypte is dan weer het omgekeerde het geval. Touroperator Corendon verwacht dat daar net méér capaciteit zal zijn, met name door de oorlog in Oekraïne. Dat zijn immers bestemmingen die traditioneel populair zijn bij Russen en Oekraïners.