Op stap in een voedselmoeras in Antwerpen: in straal van 1 kilometer vind je 153 fastfoodplekken

“Vandaag heb ik echt geen tijd om te koken”, zegt de 28-jarige Liam, die uit de Domino’s ­Pizza aan de Franklin Rooseveltplaats in Antwerpen komt gesneld en op een kritische journalist stuit. “Een pizza is dan een lui, en stiekem ook wel lekker, alternatief. Maar ik eet heus niet iedere dag zo vet!”

Al zou dat in deze omgeving mak­kelijk kunnen. Binnen een straal van 1 kilometer zijn er maar liefst 153 plekken om fastfood te halen. De Franklin Rooseveltplaats is zo een epicentrum van pizza, friet en kebab en daarmee een typisch voorbeeld van een zogenoemd ‘voedselmoeras’. Een plek waar allicht ook wel een groenteboer of supermarkt te vinden is, maar waar de snelle, ongezonde hap toch de meerderheid vormt.

Gezondheidsinsituut Sciensano ­becijferde dat liefst 88,2 procent van de Vlamingen in 2020 in zo’n voedselmoeras woont. In 2008 ging dat om 86 procent. Bovendien is het aantal wijken met uitsluitend ongezonde ­verkooppunten sterk gestegen: van 19,8 procent naar 24 procent. Slechts 1,6 procent van de Vlamingen woont in een wijk waar meer gezonde dan ongezonde verkooppunten zijn.

“Dat is zorgelijk”, zegt Vincent Smets, onderzoeker bij Sciensano. “Uit internationale studies weten we dat de leefomgeving een groot verschil maakt. Wie veel aan ongezonde voeding wordt blootgesteld, zal dat ook vaker consumeren. Uit ons onderzoek blijkt dat het ongezonde voedsel overal om ons heen is. De situatie is niet goed en ten opzichte van 2008 is hij zelfs verslechterd. Dat is een maatschappelijk probleem en maakt het ingewikkeld om overgewicht en obesitas tegen te gaan.”

Het tij keren

Uit de cijfers van Sciensano blijkt ook dat Vlaanderen verwoestijnt. Het aantal plekken waar het moeilijk is om aan producten voor een gezond dieet te komen, de zogenoemde ‘voedselwoestijn’, is licht toegenomen. Met name voor mensen met een beperkte mobiliteit vormt dat een probleem: 2,8 procent van de 65-plussers woont in zo’n voedselwoestijn, een stijging tegenover 2,2 procent in 2008.

Smets: “Door de hoge bevolkingsdichtheid valt de situatie niet te vergelijken met de Verenigde Staten, het land waar deze term werd gemunt, want in Vlaanderen is de dichtstbijzijnde supermarkt doorgaans niet al te ver weg. Het probleem is dus relatief beperkt, maar zal door vergrijzing vermoedelijk wel groter worden.”

Vooralsnog maant vooral het verontrustende aantal voedselwoestijnen tot actie, stelt Smets. “We kunnen het tij nog keren. Het is daarom tijd voor maatregelen. Allereerst moet er op ­publieke plaatsen, zoals een gemeentelijke sporthal, voldoende goedkoop en gezond voedsel zijn. Een gezonde snackautomaat, bijvoorbeeld. En gratis kraanwater.”

Maar ook het aantal ongezonde ­verkooppunten moet omlaag. “Op dit moment wordt er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning geen rekening gehouden met de gezondheidsfactor. Een vergunning voor bijvoorbeeld een frituur kan niet worden geweigerd omdat er in de rest van de buurt al veel zulke zaken zijn. Het zou interessant zijn om daar in de toekomst wel rekening mee te houden, net zoals dat nu bijvoorbeeld met ­geluidsoverlast gebeurt.”

Goedkopere optie

De balans is helemaal zoek, zo meent de onderzoeker. “Uit de realiteit blijkt dat het rendabel is om een ongezond verkooppunt te starten, want we zitten met meer ongezonde dan gezonde ­zaken. Zo is er een overdaad ontstaan aan bewerkt voedsel, dat doorgaans ook nog goedkoper dan onbewerkt voedsel is. Dat beperkt de keuzevrijheid en dus moet het evenwicht worden hersteld.

Aan de Franklin Rooseveltplaats staat Liam er inmiddels een beetje schuldig bij. “Als ik had geweten dat ik zou worden geïnterviewd, was ik misschien toch maar gewoon naar de supermarkt gegaan”, zegt hij. “Maar ik woon midden in de stad, dus dan is de verleiding groot om wat af te halen. Opties te over! En die zijn nu eenmaal niet al te gezond.”

En nu gaat hij gauw ervandoor. Zijn pizza wordt koud.