Op schoolreis en niet geprikt? ‘Laat ouders extra kosten dragen’

Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn, maar toch mee willen naar Rome of Parijs, zullen alle extra kosten zelf moeten betalen. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een advies aan haar scholen. ‘Ze kunnen via de schoolrekening vereffend worden.’

“Het is voor de school niet haalbaar om leerlingen die alleen over een negatief testresultaat beschikken bij vertrek (en dus niet gevaccineerd zijn of niet over een herstelcertificaat beschikken) om de 48 uur te laten testen op de plaats van bestemming. Wij vragen om daarmee rekening te houden bij een eventuele inschrijving.”

Met die woorden kan de brief beginnen die uw tiener binnenkort meekrijgt van school, in aanloop naar een meerdaagse buitenlandse schoolreis. Er zal nadien om een handtekening gevraagd worden. Voor ouders van kinderen die geprikt zijn, is dat een kleinigheidje - hun zoon of dochter kan direct de bus op -, maar dat geldt misschien niet voor hun beste vriend of vriendin. Want wie z’n kind niet liet vaccineren maar toch meestuurt op buitenlandse reis, zal voor alle kosten moeten opdraaien. En dat bedrag kan oplopen: voor een Italiëreis van negen dagen heeft een niet-gevaccineerde leerling drie à vier testen nodig - elke test kost minimaal 40 euro. Scholen zullen ook mogelijke boetes, transport- en terugreiskosten doorrekenen aan de ouders.

Frankrijk en Italië - de meest populaire schoolbestemmingen - hanteren immers strikte regels en eisen een Covid Safe Ticket van iedereen die het land binnenkomt, maar ook een museum of restaurant plant. Dat certificaat toont dat de persoon in kwestie ofwel volledig gevaccineerd is ofwel een recente besmetting heeft doorgemaakt ofwel over een negatieve test beschikt van maximaal 48 tot 72 uur oud (al hangt dat af van land tot land). Maar de meeste scholen hebben al aangegeven dat ze zo’n teststrategie ter plekke absoluut niet willen.

‘Enorme logistieke last’

“De logistieke last is enorm indien sommige leerlingen niet gevaccineerd zouden zijn”, verwoordde Tom Verheyen, directeur van het Inspirocollege in Houthalen-Helchteren, het eerder al. Zijn leerlingen gaan in de paasvakantie op Italiëreis. “We komen ’s avonds laat aan in Napels en reizen de volgende door naar Pompeï. Stel dat je daar nog voor enkele leerlingen een PCR-test nodig hebt. Dan moet je lokale testcentra zoeken én een tweede bus inzetten, zodat de gevaccineerde leerlingen niet hoeven te wachten.” Als scholen die rompslomp wel zien zitten, en om de 48 uur testen willen regelen, zullen ook zij alle kosten doorrekenen: “Ze worden via de schoolrekening vereffend”, klinkt het.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen voelde zich verplicht een advies op te stellen. “Verschillende scholen stelden er vragen over”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. “Sommige reisorganisaties die met onze scholen samenwerken, laten enkel gevaccineerden toe.” Dat is bijvoorbeeld zo in het Gentse Sint-Barbaracollege dat van het reisbureau te horen kreeg dat enkel leerlingen met een vaccinatiebewijs mee mogen. “Als school kun je niet anders dan dat ook zo te communiceren”, vervolgt Boeve. “Het is dan aan de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind aan de regels voldoet. Lukt dat niet, dan kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten. We hebben de mosterd gehaald bij de organisatie van heel wat zomerkampen.”

Grijze zone

Juridisch ligt het allemaal nogal gevoelig. Sowieso kunnen reisorganisaties of scholen geen vaccins verplichten, en ze kunnen omwille van de privacy ook niet zomaar vragen wie (nog) niet gevaccineerd is. “Daarom raden we scholen aan met verklaringen te werken”, staat er. Boeve: “Als ouders niet akkoord gaan met de regels, kunnen ze naar de reisorganisator stappen. Wij maken hun regels niet, noch die van het buitenland. Daarom één raad aan directies: communiceer goed naar ouders. Het is hun verantwoordelijkheid om te kijken hoe hun zoon of dochter aan een geldig Covid Safe Ticket komt, niet die van de school. Al hopen we dat het merendeel van de leerlingen intussen ingeënt is.”

Nog eens alle buitenlandreizen schrappen “omwille van een onduidelijke situatie” - zoals hij het noemt - is allerminst een optie. “Want ook in het binnenland moet je al eens een Covid Safe Ticket tonen. Neen, we willen iedereen die zich heeft laten vaccineren maximaal laten profiteren en we hopen dat anderen zich ook in regel stellen.”

Het GO! Onderwijs heeft haar scholen voorlopig nog geen richtlijnen of adviezen meegegeven.