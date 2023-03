Op pad met de boswachter die everzwijnen doorgrondt: ‘Het is hier geen safaripark’

De eerste bundels zonlicht priemen door de mammoetbomen van het Zoniënwoud. Het is kwart over zeven en Kevin Knevels (35), de boswachter van het arboretum van Tervuren, loert door zijn verrekijker. “Geweldig, toch? Er zijn ergere dingen om te doen op een weekochtend. Een kilometer verder en je staat in de file op de Brusselse ring. De levenskwaliteit van deze job is ongeëvenaard.”

Zeven jaar is de Limburger nu boswachter in dit stukje natuurpracht aan de zuidoostkant van Brussel. Hij zag het arboretum in die relatief korte tijd erg veranderen. Sinds corona heerst hier, net als in de meeste bossen, een grotere recreatiedrukte. Het aanzien voor de job van boswachter vaart er wel bij. Maar hij doet dit werk meer uit liefde voor de natuur dan uit waardering van de mensen: “Als kind zei ik dat ik een job wilde doen waarin ik de wereld net iets beter achterlaat dan hoe ik erin ben gerold.”

Zwijnen tussen de struiken

Het Zoniënwoud is behalve voor de mens sinds enkele jaren ook een populair toevluchtsoord voor everzwijnen. Daarom zijn we voor dag en dauw naar hier gekomen: om wroet- en vraatsporen te zien van deze grote, krachtige beesten met hun bedreigende slagtanden, of als het even kan: om de beesten zelf te spotten. De overgang tussen de winter en de lente is het ideale moment. “In deze periode wordt op de agrarische velden geoogst”, doceert de boswachter desgevraagd. “Daarom trekken ze massaal naar bossen als het Zoniënwoud, op zoek naar voedsel. Omdat de braamstruiken dan plat vallen hier en de bomen minder bladeren hebben lopen ze het meeste risico om gezien te worden.”

Kevin Knevels schat hun aantal op zo’n 40 op ‘zijn’ domein. Verleden week is hij er nog eentje tegengekomen, zegt hij terwijl we met onze voeten in een gat wegzakken dat volgens hem zeer recent – ‘meer dan waarschijnlijk vannacht’ – het werk van een kudde is geweest.

Rond schemertijd is de beste kans om ze aan te treffen. Aan recente vraatschade geen gebrek. We stappen over een wisselspoor: een populaire verbindingsweg die everzwijnen maar ook andere dieren zoals reeën en vossen belopen tussen de ‘officiële’ wandelpaden en de bebossing. Met zijn verrekijker onderwerpt hij de platte braamstruiken tussen de beestenautostrade aan een onderzoek. Hij wijst: “Daar zouden er verstopt kunnen liggen.” Of hij geen schrik heeft voor een aanval? Hij schudt het hoofd: “Als je ze niet actief opzoekt, laten ze je met rust. Ga je ze verstoren in hun rust, dan bestaat de kans dat ze je omver lopen. Ga dus gewoon rustig weg als je er een tegenkomt.”

Magische zoelplaats

In een van de open valleien ligt een half omgeploegde weide. Volgens de boswachter het werk van everzwijnen. Op zijn dagelijkse ochtendrondes zag hij het grasveld elke dag een beetje meer kapotgaan. “Dit was twee maanden geleden een perfect groene weide.”

Zonde, zeggen we. “Vanuit menselijk oogpunt misschien, ja. De mens heeft een ander perspectief op natuur, waarbij schoonheid zwaar meetelt. Dieren redeneren anders; ze hechten belang aan zaken als voedsel en beschutting. In tegenstelling tot de mens dragen everzwijnen en andere wilde dieren wel bij tot het ecosysteem. Ze mogen de natuur misschien verstoren: hun verstoring brengt een dynamiek op gang waar andere organismen van profiteren. Met een boutade stel ik weleens: mensen zijn egocentrisch, everzwijnen ecocentrisch.”

Onze laatste stopplaats is een zoelplaats, waar water en modder blijft staan en die door wilde zwijnen worden gebruikt om te baden. Wat voor een toevallige passant een ordinaire plas water lijkt, noemt de boswachter van het arboretum een ‘plek vol magie’. Hier stond hij drie jaar geleden tussen een kudde van wel vijftig wilde zwijnen. Hij had het eerst niet in de gaten, omdat ze verstopt lagen in de braamstruiken rond het modderbad.

De kans dat we hier en nu enkele exemplaren kunnen spotten tussen de platliggende struiken is groot, fluistert hij. We willen dichterbij dribbelen, maar dat is buiten de boswachter gerekend. “Neen, we laten ze met rust”, klinkt het zacht maar kordaat. “Het is hier geen safaripark.”