Op kroegentocht in Antwerpen: hoe vaak wordt die coronapas nu écht gecontroleerd?

Lukt het nog om zonder Covid Safe Ticket een dagschotel te bestellen in uw favoriete stamcafé? In Antwerpen blijken de meeste horeca-uitbaters hun klanten keurig te controleren, zij het met gezonde tegenzin. ‘Het is vervelend en tijdrovend.’

“Kijk, de Cois gaat vanzelf buiten zitten. Hij zal wel niet gevaccineerd zijn.” In een donkerbruine kroeg in centrum Antwerpen, waar we incognito een koffietje drinken, lijken ze ervan uit te gaan dat de schifting zichzelf wel maakt. De bazin zal meermaals en luid rondbazuinen dat ze “5 op de 10 klanten controleert” en dat ze “al die belachelijke regeltjes een beetje beu is”.

Een klein halfuur ver, in een café dat zich op een slenterend ritme richting de middag trekt, haalt ze haar zelfopgelegde quotum alleszins niet. Er zijn nog steeds geen aanstalten gemaakt om ook maar één QR-code na te trekken. Ook al zegt Patricia, een klant, dat ze het een erg goede maatregel vindt. “Zeker nu de temperatuur zakt, en we allemaal weer binnen kruipen.”

Tijdrovend

In die binnenruimte moeten horeca-uitbaters sinds maandag in principe bij elke klant het Covid Safe Ticket controleren, als ze aan een tafeltje of de toog plaatsnemen. De premisse waarmee De Morgen woensdag de Antwerpse horeca afschuimde, was vrij simpel: gebeurt dat wel? In acht zaken, van staminee tot lunchbar, namen we de proef op de som.

Bovenstaand doet misschien het allerslechtste vermoeden, maar eerlijk is eerlijk: in de zeven andere zaken krijgen we geen dagschotel voor we onze smartphone voorschotelen. Nog voor we in café In de Roscam de kans krijgen om ons zitvlak tegen een stoel te werken, is er al een schermpje onder onze neus geduwd met de CovidScanBE-app. Bij elke klant gebeurt dat consistent, waarna vriendelijk de bestelling wordt opgenomen. “Nog voor de middag heb ik al twee mensen moeten wegsturen”, zegt de barman.

“Het is vervelend en erg tijdrovend, maar we doen het omdat het moet”, zegt eigenaar Sophie Van Hoeberghen. Soms bieden klanten het spontaan aan, soms beginnen ze nogal klungelig in elke zakopening te tasten naar hun bewijs. Maar zelfs voor vaste klanten is ze onverbiddelijk: zonder coronapas moeten ze maar buiten zitten. “Zo zijn er. Ik heb echt geen zin om een boete te betalen.”

Privé-evenement

Die angst zit er bij heel wat horeca-uitbaters flink in. “Gisteren zijn er blijkbaar boetes uitgedeeld aan de Keyserlei, 2.000 euro om te beginnen”, klinkt het in In Den Boer van Tienen. Ze hebben er net Maria (80), die geen certificaat kan voorleggen, de deur gewezen zonder verpinken. Het is buiten gaan zitten of niks, is de harde boodschap. Het wordt niks. Vijf minuten later zien we haar ook beteuterd vertrekken uit café Old Trafford.

Het is maar de vraag hoe streng er écht gecontroleerd wordt. In Le Soir liet minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dit weekend nog weten dat de politie “niet massaal” gaat controleren op CST-gebruik. Die lijn wordt ook in Antwerpen gevolgd, zo blijkt. “Als er meldingen zijn, treden we op”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. Lees: zo lang er geen klanten piepen, is de kans op controle bijzonder klein.

Ook bij In de Roscam wordt er gecontroleerd. Beeld Thomas Nolf

Gerald Keeble, uitbater van café Old Trafford, brengt zijn hand een halve meter boven het tafelblad. “Ik heb hier nog zo’n stapel aanmeldingsformulieren liggen van na de eerste lockdown. Nooit gecontroleerd. Zie je die CO2-meter daar hangen? Niemand komt ernaar kijken.” Hij controleert de pasjes gewillig, zelfs dat van de vaste caféganger die maandag en dinsdag ook al aan de toog zat. “Ik wil dat gerust zeven keer per week doen. Maar eerlijk: ik vind het een beetje nutteloos.”

Hij wijst niet alleen op het feit dat een gevaccineerde ook besmet(telijk) kan zijn, maar ook op het feit dat hij over geen enkele autoriteit beschikt om een identiteitskaart te vragen die het CST verifieert. Die kanttekening is terecht. Toen Frankrijk de coronapas invoerde, merkte de politie op dat er een lucratieve handel ontstond in valse corona-attesten.

Andere horecazaken gaan dan weer creatief om met het nieuwe decreet. Het Mechelse restaurant Julia wil, door een toegangsticket van 1 euro te vragen, van elke openingsdag een privé-evenement maken en zo de regels omzeilen.

Steekpartij

Hoe nuttig de invoering van CST zal zijn, valt op dit moment moeilijk te voorspellen. De coronapas zorgde in Frankrijk dan wel voor een significante stijging binnen de vaccinatiegraad, in Brussel, waar het CST sinds 15 oktober verplicht is in de horeca, is dat verhoopte effect grotendeels uitgebleven.

Een soortgelijke steekproef van Bruzz in de hoofdstad legde vorige week wellicht bloot waarom: in drie kwart van de bezochte cafés in het centrum werd het CST niet gecontroleerd. Werkdruk zou een deel van de verklaring zijn waarom horecazaken eerder met steekproeven werken.

Maar ook die ene steekpartij laat duidelijk sporen na, zo bleek uit de getuigenissen: de uitbater van KFK Hope werd recent neergestoken door een klant die zijn coronapas niet wilde tonen. In Antwerpen, waar de vaccinatiegraad met 83 procent ook niet bepaald exemplarisch is, blijven de verhalen van agressie voorlopig uit.

Of de strengere handhaving door uitbaters een verschil zal maken, is nog een ander paar mouwen. Vragen we aan Maria of ze zich nu zal laten vaccineren, om toch maar aan de toog ‘een bolleke’ te kunnen drinken, dan zegt ze vrolijk: “Neen, dan blijf ik gewoon thuis.”