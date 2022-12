Op intensieve zorgen liggen ‘ongezien’ veel kinderen: ‘Door corona is onze immuniteit mogelijk gedaald’

Niet alleen ligt de afdeling pediatrie in het Leuvense UZ al drie à vier weken helemaal vol, ook voor de kinderintensieve afdeling is dat het geval. “Tijdens de jaarlijkse piek in november en december hebben we normaal zo’n tien tot twintig bezette bedden, maar dat aantal ligt hier sinds een maand op dertig”, stelt kinderinfectioloog François Vermeulen. “Het gaat voornamelijk om kinderen met RSV, griep, bronchiolitis en longinfecties. Vooral opmerkelijk dit jaar is het aantal kinderen met een ernstige longontsteking.”

Zijn Leuvense collega-intensivist Geert Meyfroidt spreekt zelfs van een “extreme, ongeziene” piek. “Ik kan me de laatste gelijkaardige situatie zelfs niet herinneren. Maar het gaat over verschillende soorten infecties: een allesomvattende verklaring is moeilijk te geven.”

Dokter-professor Vermeulen doet wel een poging: “Corona kan een factor geweest zijn. Wat we weten is dat de epidemiologie en circulatie van veel infecties grondig is veranderd de laatste twee jaar. Door het sluiten van de scholen, crèches en veel mensen die thuis uitzieken, is de weg waarop infecties worden doorgegeven veranderd. En dat heeft consequenties die we niet voorspeld hadden. Zoals een zomerpiek van RSV, terwijl dat normaal pas in de winter voorkomt. De griep is ook even weggeweest, maar is nu aan een felle opmars bezig. Het is echter een samenloop van omstandigheden en factoren waardoor we nu met een opmerkelijke piek zitten, maar we krijgen het nog gebolwerkt.”

Verzwakte immuniteit

Ook bij het UZ Brussel zijn de zes kinderbedden op intensieve zorgen momenteel volzet. “Maar vrij vergelijkbaar met de situatie van voor de pandemie”, aldus Gerlant Van Berlaer, afdelingshoofd van intensieve zorg voor kinderen. “Het RSV-virus heeft nu een hoogtepunt bereikt en ook het griepvirus is in opmars. We merken ook een stijging in het aantal besmettingen met de streptokokkenbacterie”, knikt ook Philippe Jorens, diensthoofd Intensieve Zorgen bij het Antwerpse UZA. Streptokokken zijn bacteriën die zich graag in neus- en keelholte nestelen. “De laatste weken waren er bij ons 10 kinderen met een streptokokkeninfectie, terwijl dat er meestal maar enkelen per jaar zijn. Ook steken nu de eerste gevallen van griep de kop op.”

In het UZ Gent lijkt men zich vooralsnog weinig zorgen te maken. “Onze aparte intensieve zorgafdeling voor kinderen ligt al weken zo goed als vol, maar dat is elk jaar zo”, zegt hoofdarts Frank Vermassen. “Er is altijd een piek in het najaar. Al lijkt die dit jaar wel wat vroeger te liggen en is hij mogelijk wat meer uitgesproken. Maar we zien zeker geen cijfers waarover we ons zorgen moeten maken. Het blijft beheersbaar.”

Als oorzaak van de vele opgenomen patiëntjes zoekt Vermassen het ook in de coronapandemie. “Onze immuniteit is mogelijk gedaald door alle voorzorgsmaatregelen toen.”