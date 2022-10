Op het menu: panang, pad thai en een energiesupplement

Na een matzwarte deur te openen, volgt een scala aan groene planten, gietijzeren barkrukken en houten tafels bij binnenkomst. De geur van Thaise kruiden rolt simultaan de neus binnen. Een rode menukaart is aanwezig op elke tafel. Met daarop panang en pad thai maar ook... een energiesupplement.

“We hadden geen keuze meer”, steekt Hans Roels (56), medewerker bij de restaurantketen, van wal. “De coronapandemie zorgde al voor veel problemen in de horeca. De subsidies die we ontvingen, zorgden er niet voor dat ons personeel – dat door de sluiting gedwongen op zoek moest naar een andere job – ook daadwerkelijk terugkeerde. Net zoals bij vele andere zaken was die crisis van personeelstekort nog volop aan de gang toen de torenhoge energieprijzen voelbaar werden.”

BoB Beeld Deborah Seymus

Ondanks dat Stad Mechelen, Horeca Mechelen en VDAB hun gebundelde krachten afgelopen zomer in de strijd gooiden om het personeelstekort in de horeca aan te pakken, vragen de meeste horecazaken nog steeds dringend om hulp. Dat bewijzen de vele affiches die aan gevels in en rond de Grote Markt van Mechelen hangen, waarmee ondernemers keuken- en zaalpersoneel enthousiast voor zich proberen te winnen.

“Met de komst van de energiecrisis bleek daarna ook nog eens dat niet alleen de prijzen van gas de lucht in schoten, maar ook die van bepaalde voedingsmiddelen,” vertelt Roels. “Thai Café probeert zoveel mogelijk producten lokaal te telen; onze Thaise aubergines worden bijvoorbeeld in Brussel gekweekt. Specerijen en speciale voedingsmiddelen moeten we helaas importeren vanuit Thailand. Een containertransport kostte voor de crisis 1.500 euro. Tijdens de piek steeg dat naar 6.000 euro.

Energiesupplement

Thai Café moest dus een keuze maken. Ofwel zouden ze hun prijzen op de menukaart nogmaals moeten verhogen, ofwel verzonnen ze een andere manier om de hoge kosten te compenseren. Omdat de Thaise restaurantketen van Michel De Bloos en Angel Zheng hun eten bewust betaalbaar wilde houden, besloten ze om in hun zestien restaurants een energiesupplement van één euro aan te rekenen.

“Op de rode kaart staat gedetailleerd uitgelegd waarom elke klant vanaf nu één euro meer betaalt”, legt Roels uit. “Om een hoofdgerecht te maken heb je gemiddeld ongeveer 3 kWh nodig. Wij betaalden daar vóór de crisis 0,20 euro voor, momenteel is dat 1,21 euro. Op basis van die berekening vragen we aan elke kant een energieforfait. Afhankelijk van de fluctuering in de gasprijzen, passen wij dat bedrag aan. Klanten juichen ons initiatief toe en gebruiken het als gespreksonderwerp met andere tafels tijdens het eten. Ons personeel legt meteen uit wat we doen, zodat klanten altijd nog kunnen opteren om ergens anders te gaan eten. Omdat we onze productkwaliteit en de grootte van de porties willen behouden vonden we het niet oké om transportprijzen door te rekenen aan de klant. De energieprijzen daarentegen, dat begrijpt iedereen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

Sharifa Saghrouchre (24), manager bij Ellis Gourmet Burger, twee panden verderop, is het daar niet mee eens. “Mensen betalen al zoveel, ik vind niet dat je de gasfactuur aan klanten kan doorrekenen.”

Horeca Vlaanderen herkent het dilemma en ziet hoe meer restaurants op zoek gaan naar creatieve financiële oplossingen. “De energiefactuur weegt loodzwaar door in onze sector”, zegt CEO Matthias De Caluwe. “Wij trekken al even aan de alarmbel. Een prijsstijging in de menukaart doorvoeren, blijft de meest verkozen en traditionele manier van kosten tegen te gaan. In Nederland en Brussel zijn er al een aantal restaurants die het energiesupplement ook toepassen. Het is een andere manier, niet per se beter of slechter. Belangrijk is om in functie van de horecazaak te kijken naar oplossingen. Alles om deze winter door te geraken.”