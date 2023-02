Op het hoogste punt van het land zien ze tegenwoordig alleen zwarte sneeuw

Baraque de Fraiture. Mythische naam die ik heel lang geleden oppikte tijdens de les aardrijkskunde. Het hoogste punt van het Plateau des Tailles, in het noorden van de provincie Luxemburg, zo heb ik altijd onthouden. 651 meter boven TAW, de Tweede Algemene Waterpassing, vertelt Wikipedia. U en ik mogen ‘boven de zeespiegel’ blijven zeggen, want de basis blijft het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende. Dat is het zogeheten nulpeil.

Baraque de Fraiture is net iets minder hoog dan die andere Baraque, Michel (678 meter), en het Signaal van Botrange (694 meter). Nu ik voor het eerst in mijn leven op de top sta, lees ik echter op een bordje in een mix van talen (‘Rooftop van Ardenne’) dat deze Baraque 652 meter hoog is, één meter hoger dan geanticipeerd dus. Geen probleem, ik haal de top, ondanks het glibberige gras.

Wat ik zie: groene, glooiende vlaktes, geen mens die het panorama verstoort.

Wat ze hier ter plekke hadden willen zien: met een dikke sneeuwlaag bedekte, glooiende vlaktes en een meute kriskras door elkaar skiënde toeristen.

Groene kerst, groene krokus

Het was al een groene kerst en nu kondigt zich ook een groene krokusvakantie aan. In La Station, zoals deze plek gedoopt werd, zal alweer niet geskied worden. Dit jaar kon dat amper tien dagen, tussen 20 en 30 januari. Vorig jaar dertien dagen, net iets meer. In de winter van ’20-’21 waren er 29 skidagen, helaas... de piste was dicht wegens Covid-19. De winter van 1980-’81 was de beste ooit op het vlak van skimomenten, met maar liefst 73 dagen, bijna tweeënhalve maand. Die eerste jaren na de opening, in de laatste maanden van 1977, rinkelde de kassa voortdurend op de Baraque. Deze eeuw is er minder sneeuwpret, de reden is bekend: klimaatopwarming. Minder koude dagen, minder kans op sneeuw die een tijdje blijft liggen. Helemaal depressief werden ze in La Station in de winters van ’06-’07 en ’13-’14, toen er geen vlokje uit de lucht viel.

Er is minstens 10 tot 15 centimeter van het witte poeder nodig om de piste veilig te kunnen openen voor alpijns skiën. “Dat heeft met de sneeuwkwaliteit te maken”, zegt Julie Léonard, directrice van La Station. “In de meeste skigebieden vertrekken de skiërs van laag naar hoog, zodat de sneeuw almaar beter wordt. Bij ons vertrekt men meteen van het hoogste punt, terwijl beneden de sneeuw minder geschikt is om op te skiën. Daar hebben we die 15 centimeter echt wel nodig.”

Léonard werd op 1 oktober 2022 aangesteld om deze plek te leiden. “Mijn opdracht is om La Station te ontwikkelen, los van die sneeuwperiodes. Het kan niet zijn dat het maar tien dagen sneeuwt en dat hier dan de rest van het jaar niets te beleven valt. Op korte termijn zullen we de cafetaria opnieuw openen, zodat wandelaars ten minste nog een glas kunnen komen drinken op het einde van hun tocht. Ik zou ook willen dat de hikers hier vertrekken en aankomen, nu passeren ze alleen maar bij ons.”

Twee personeelsleden, directeur inbegrepen

In betere (versta: koudere) tijden werken hier 25 medewerkers om de boel in goede banen te leiden. Zij worden tijdelijk aangenomen als het gesneeuwd heeft en de piste geopend kan worden, en verdwijnen weer samen met de spreekwoordelijke sneeuw voor de zon.

Vandaag werken er welgeteld... twee mensen, een klusjesman en Julie Léonard zelf. Zij stelt dat er ook zonder sneeuw elke dag wel iets te beleven valt op deze hoogte. “Tijdens de kerstvakantie was er echt wel wat beweging op de site. Mensen kwamen vooral om te wandelen, sommigen om te mountainbiken. Er is ook een BMX-circuit. Het is mijn job om de aantrekkelijkheid van die andere activiteiten te blijven benadrukken.”

Maar wie dus gehoopt had om tijdens de krokusvakantie slalommend op latten de Ardense hoogvlakten te verkennen, komt bedrogen uit. “Deze ochtend stonden hier nog mensen met de vraag of ze konden skiën”, zegt Léonard. “Bizar. Wisten ze dan niet dat het al een tijdje niet meer gesneeuwd heeft?”