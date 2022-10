Op één na duurste villa ooit verkocht in Knokke, voor 14 miljoen euro

Twaalf slaapkamers en evenveel aanpalende badkamers, met de andere vertrekken erbij goed voor 1.493 m² aan woonruimte. Terwijl buiten een tuin van zomaar even 4.247 m² wacht. Mét zwembad, of wat had u gedacht? En zelfs een rechtstreekse toegang tot de terreinen van de uiterst exclusieve Zoute-golfclub.

Het ‘stulpje’ aan het Tuinfluiterspad is verkocht voor 14 miljoen euro. Meteen het op een na hoogste bedrag dat ooit voor een villa in Knokke werd neergeteld. Het record staat nog altijd op naam van bouwmagnaat Bart Versluys, die in 2018 zo'n 30 miljoen euro betaalde voor het kunstzinnige villadomein Fort Sint-Pol.

Maar meer nog dan de nieuwe eigenaar van ‘Villa Fairway’ - een Nederlandse vastgoedondernemer die al in de buurt woonde, maar op zoek was naar ‘iets groter’ - trekt de verkopende partij alle aandacht: Pierre Salik (92). Ooit de Belgische keizer van de jeansbroek, maar de voorbije decennia vooral opgedoken in onfrisse dossiers.

Geboren en getogen in Charleroi maakte Pierre Salik als opvolgende zoon van een textielfabrikant vooral in de jaren 70 en 80 fortuin toen hij zich als een van de eersten in ons land uitsluitend op de jeansbroek wierp, vernoemd naar zichzelf. ‘Teriffic my Salik’ (Fantastisch mijn Salik, red.), was daarbij de weinig creatieve, maar vaste slogan waarmee hij vooral in Brussel en het Franstalige landsgedeelte furore maakte. En meteen ook ‘toegang’ verwierf tot de belangrijkste politici en industriëlen van ons land, niveau Paul Vanden Boeynants.

Maar het imago van de jeanskeizer raakte geleidelijk uitgerafeld. Al in 1987 werd hij veroordeeld voor handelsfraude en ook nadien zou hij steevast opduiken in vreemde faillissementen, zoals in 1999 dat van modeketen Kid Cool, die nochtans razend populair was bij jongeren.

Tegen een gerechtelijke actie in 2016 stond Salik machteloos. Toen enkele speurders onder meer de villa in Knokke binnenvielen, konden zij hun ogen niet geloven. Niet zozeer om de kunst aan de muur, wel om de gigantische hoeveelheid cash die er rondslingerde. Om die geldberg sneller te kunnen tellen, moest het speurdersteam zelfs speciaal de telmachine van een Brusselse bank even lenen. De politie-inval gebeurde omdat Salik verdacht werd van domiciliefraude en omkoping van buitenlandse ambtenaren.

Salik bleef via zijn advocaat wel steeds hardnekkig ontkennen. Tot twee jaar geleden bekend raakte dat er met het parket een minnelijke schikking was getroffen. Om alsnog aan de beklaagdenbank te ontsnappen, zou hij een stevige boete hebben betaald. Toeval of niet: net twee jaar geleden werd ook ‘Villa Fairway’ te koop aangeboden.

Wat er ook van zij, Knokke is alvast een flamboyante inwoner armer.