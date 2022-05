‘Op een dag blijkt dat je een selfie hebt met de Kevin De Bruyne van morgen’

De KDB cup, dat is net als op een muziekfestival een kwestie van keuzes. Tatiana Penninck is uit Meulebeke gekomen met haar zoontjes van vier en acht, haar vriendin Anja Mattheeuws uit Sint-Laureins met haar zoon van tien. Allemaal dromend van wat vooraf voor mogelijk is gehouden: op de foto met dé Kevin De Bruyne. “Ze zeiden dat iedereen aan de beurt zou komen”, zucht Anja als ze klokslag halfdrie te horen krijgt dat zijn management heeft geoordeeld dat de ster van Manchester City andere verplichtingen heeft. “We zijn om halftwee beginnen aanschuiven, want de jongens wilden absoluut een handtekening. We hebben nog geen enkele voetbalmatch gezien.”

Als troost worden aan de meer dan honderd wachtende kinderen briefkaarten uitgedeeld met een voorgedrukte handtekening, maar ook daar wordt net niet om gevochten. “We hadden het kunnen weten”, zegt een vader. “Als Kevin hier tot middernacht was blijven handtekeningen zetten, dan nog zouden er wachtenden zijn geweest.”

Tatiana Penninck en Anja Mattheeuws met hun zonen. Beeld Tine Schoemaker

Honderden scouts

De KDB cup startte in 2016, en kende in enkele jaren tijd een net zo spectaculaire groei als de loopbaan van de voetballer, ooit begonnen bij de jeugd van KVE Drongen. Het hoofdterrein en het synthetisch oefenveld zijn nu het decor van een zomertornooi met de U15 van Real Madrid, Manchester City, Chelsea, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Rijsel en Ajax, aangevuld met KAA Gent, Club Brugge, Racing Genk en Anderlecht.

Elke editie levert voor de vele honderden aanwezige scouts wel een paar ontdekkingen op, zoals Jérémy Doku, topscorer op het tornooi in 2017. Hij nam later in de namiddag de signeersessie over van King Kev, maar had vooral oog voor de nummer 10 van de U15 bij Club Brugge: “Wow, die is goed.”

“Ploegprestaties zijn op zich niet representatief voor het potentieel van een jeugdvoetballer”, zegt Frederik Van Hyfte, ijverig notities makend tijdens KAA Gent - Barcelona. “Wat je hier bij die grote buitenlandse ploegen vooral ziet is een veel hogere snelheid van uitvoering, en hoe onze jongens daarmee omgaan. Je kunt ook veel leren van hoe ze daar op het veld mentaal mee omgaan. Je kunt weinig afleiden uit één wedstrijd, of één prestatie. Tegen zondagavond gaan de meeste hier aanwezige scouts wel naar huis met lijstjes van spelers die hun clubs verder gaan volgen. Ikzelf volg hen voor de nationale ploeg. Ik ken de meeste spelers van Gent wel, maar zag ze nooit aan het werk op dit niveau.”

Frederik Van Hyfte. Beeld Tine Schoemaker

‘Wereldtop’

In de perszaal staat tornooileider Jeroen Verhille op enkele meters van een signerende Kevin De Bruyne te stralen. Er zijn meer dan 7.000 mensen komen opdagen. Op elk veld is het drummen voor een kijkgaatje en voor een hamburger of een biertje mag al snel 20 minuten worden gerekend.

“Er zijn massaal veel scouts”, zegt Jeroen Verhille. “Er kwamen aanvragen vanuit Turkije, van AC Milan, Southampton, Frankfurt… De meeste ploegen sturen één of twee scouts, sommige zelfs negen. De scouts die hier komen zijn mensen die de wereld afreizen, en ze herhalen voortdurend dat ze iets als dit nog nooit hebben gezien. Zoveel publiek. Het is netjes, de organisatie is goed. De scheidsrechters zijn er allemaal uit 1A en 1B. Er zit er geen enkele tussen die zich te veel doet gelden, waardoor zo’n wedstrijd gauw kan ontsporen. De catering is erg goed, de jeugdspelers kunnen hier overnachten in hotels of in sportaccommodatie.”

Tornooileider Jeroen Verhille. Beeld Tine Schoemaker

“Het tornooi groeit nu vanzelf. Met nog meer sponsors, en grote ploegen die zelf vragen of ze mogen deelnemen. Wij hadden voor deze editie zestig aanvragen, tot uit Brazilië en Zuid-Afrika toe.”

Ansu Fati, Eric García en Gavi, basisspelers bij FC Barcelona, holden ooit over het gras van KVE Drongen. En ook Jamal Musiala van Bayern München. Wie weet wie nog. En daar is het de meeste aanwezige kinderen om te doen: massaal veel selfies en handtekeningen van en met om het even welke U15-speler. “Op een dag zal blijken dat je een selfie hebt met de jonge en nog onbekende Kevin De Bruyne van morgen”, legt een joch van negen uit.

Jeroen Verhille: “We zijn vijf jaar geleden pas gestart, met een vraag aan Kevin: ‘Je bent hier in Drongen beginnen voetballen.’ Hij vond het meteen een tof idee. We blijven intussen groeien. Ik denk dat we er nu niet alleen in België bovenuit steken, maar zelfs in de hele wereld. Als Belg zijn we altijd iets te bescheiden (lacht). Nu mogen wel eens zeggen dat we top zijn in Europa, en de hele wereld. Deze editie is voor mij heel bijzonder, na twee jaar corona.”

KAA Gent is tijdens de laatste poulewedstrijd in groep C geen partij voor Rijsel, dat na de 0-1 heel behoudend gaat voetballen. Het stadion ontploft als de uithaal van de Gentse uitblinker Paeneach Mavinga tegen de deklat spat. Vader Carlos filmt elke beweging van zijn zoon met zijn iPhone op een statief. “Hij tekende vorige week een contract voor drie jaar”, zegt Carlos. “Hij hoeft helemaal niet opgemerkt te worden door een grote buitenlandse club. Een dag als deze is voor hem vooral even proeven van hoe het later kan zijn, als hij net zo hard blijft werken als nu.”

Paeneach Mavinga Beeld Tine Schoemaker

Beeld Tine Schoemaker

Beeld Tine Schoemaker