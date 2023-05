Op deze school is lezen wél een prioriteit: ‘Het mag geen pretpedagogie worden, kinderen moeten ook goed leren technisch lezen’

Tegenvallende resultaten voor begrijpend lezen aanpakken, is een werk van lange adem. Dat bewijst deze lagere school die zo’n vijf jaar geleden besloot erop te focussen.

Half verscholen tussen de velden van Borchtlombeek, deelgemeente van Roosdaal in het Pajottenland, ligt de Vrije Basisschool Sint Amandus. Er is maar één invalsweg naar de school, dus wanneer de bel gaat op woensdagmiddag is het daar meteen aanschuiven richting steenweg.

Al is de drukte onder een voorzichtig lentezonnetje dit keer misschien net dat tikkeltje groter, door het enthousiasme waarmee de leerlingen uit de schoolpoort lopen: dit is immers het begin van een verlengd weekend. De plannen daarvoor lopen uiteen, van een familiebezoek tot een weekendje weg met de ouders, getuige daarvan de met valiezen volgestouwde auto waarmee sommigen worden opgepikt.

Maar de kans dat veel leerlingen de komende dagen een boek zullen openslaan, is eerder klein.

Dat leerde de internationale vergelijkende PIRLS-studie die dinsdag uitkwam. Niet alleen daalde het niveau begrijpend lezen van Vlaamse tienjarigen tot een intussen bedenkelijk niveau, nergens in Europa blijken ouders hun kinderen zo weinig te stimuleren om te lezen.

Op Sint Amandus vielen ze niet achterover van die resultaten. Vijf jaar geleden deden ze een bevraging naar de leesomgeving van kinderen thuis. Concrete cijfers willen en kunnen ze om privacyredenen niet geven, maar het aantal leerlingen dat thuis nooit voorgelezen krijgt, ligt in de buurt komt van het percentage uit PIRLS: 9 procent.

De bevraging luidde het startschot van een campagne om meer in te zetten op (begrijpend) lezen. Nochtans vielen de scores voor lezen in de school behoorlijk goed mee. Dat weet de school door de jaarlijkse interdiocesane proeven van de koepel, maar ook dankzij PIRLS. Sint Amandus nam in 2016 deel aan de internationale studie en behaalde een behoorlijke score.

En toch voelden leerkrachten de jongste jaren dat het leesbegrip bij leerlingen erop achteruit ging. “Soms is het ook gemakzucht”, zegt meester Mathias Verhasselt (28) van het zesde leerjaar. “We merken dat leerlingen bijvoorbeeld een opgave voor wiskunde zien en vrijwel meteen denken te weten wat ze moeten doen zonder de vraag goed te lezen. Ze maken fouten omdat ze de opgave niet goed begrijpen.”

Kortom, zelfs hier, in dit schooltje tussen de velden waar weinig kinderen uit kansarme gezinnen zitten en anderstaligheid niet vaak voorkomt - twee zaken die vaak samengaan met mindere leesresultaten - merken leraren dat lezen moeilijker en moeilijker gaat. Dus werd lezen een prioriteit, ook al gaat dat soms ten koste van andere onderwerpen zoals muzische vorming, wereldoriëntatie of verkeer.

Zorgjuf Lieve Van der Perre kiest samen met twee leerlingen een boek uit de boekenkast. Beeld Thomas Sweertvaegher

Jaarthema

Sint Amandus werkt elk jaar rond een ander thema. “Bij het begin van het schooljaar is het telkens uitkijken naar welke banner er boven de schoolpoort hangt om te weten wat het thema dit jaar wordt”, zegt de elfjarige Thibault. “Lezen is dromen met je ogen open”, hangt daar dit jaar.

Thibault en zijn klasgenoten geven toe dat ze een beetje teleurgesteld waren toen ze dat zagen - vorig jaar ging het over bomen. “‘Wat voor een saai thema is me dat?’, dacht ik in het begin”, zegt Lore (11). “Al heeft het me wel doen beseffen dat lezen leuk kan zijn.”

Lore houdt het op strips. Haar vriendin Lara (12) leest graag zolang er “een emotioneel verhaal is, zoals sprookjes”. En Thibault? Die ontdekte via de schoolbibliotheek na de geboorte van zijn zusje dat hij houdt van informatieve boeken. “Ik wilde weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit”, zegt hij.

Op verschillende manieren probeert de school leerlingen warm te maken voor het geschreven woord. Elk eerste kwartier na de middag moeten leerlingen hier lezen (en daar kort wat over noteren in hun schriftje). Ook al kost het hen veel geld om telkens met de bus naar de bibliotheek te gaan, de school en oudervereniging die bijpassen kiezen er bewust voor om dat regelmatig te blijven doen. Daarnaast installeerden ze twee leeskasten op de speelplaats met daarin boeken en strips. Zo kunnen leerlingen tijdens de speeltijd telkens een boek nemen als ze dat willen.

Boekenbeurs

Ook ouders probeerde de school mee in het bad te trekken, bijvoorbeeld door een boekenbeurs te organiseren, waar twee jeugdauteurs kwamen voorlezen. Dat werd een succes, in tegenstelling tot de infoavond die leraren organiseerden om ouders het nut van voorlezen duidelijk te maken. “Dat was een ontgoocheling”, zegt zorgleerkracht Lieve Van de Perre (57). “Er waren meer leerkrachten dan ouders.”

“Al volstaat het niet enkel om in te zetten op leesmotivatie en -plezier”, zegt directeur Anne Saerens (57). “Het mag geen pretpedagogie worden. Kinderen moeten ook goed leren technisch en begrijpend lezen.” Heel concreet nam de school daarvoor de methode waarmee ze leerlingen leerde lezen kritisch onder de loep en besloot ze om over te stappen op een andere methode om les te geven.

“Het is inderdaad een én-én-verhaal: én meer goede instructie geven, én de omgeving meekrijgen om te lezen én meer tijd geven aan lezen”, zegt Astrid Geudens, onderzoeker taal- en leesdidactiek (Thomas More). “We zien dat er momenteel veel acties lopen die gericht zijn op een goede leesomgeving creëren - wat ook belangrijk is. Maar soms verliezen leraren daardoor de focus uit het oog, namelijk dat alles begint bij de instructie en goed kúnnen lezen.”

Dat zoiets tijd vergt, bewijzen ze hier op Sint Amandus. Vijf jaar geleden al besloten ze om meer in te gaan zetten op lezen. Corona vertraagde alles dan wel, alleen al de zoektocht naar een nieuwe leesmethode kostte hen twee jaar. Het is blijven doorpakken, vertrouwen en soms zelfs hopen dat de keuzes die gemaakt werden zich over een paar jaar vertalen in goede scores op (vergelijkende) testen.

Kortom, ook wanneer er volgend schooljaar een ander jaarthema komt, mag de focus op lezen niet verdwijnen. “Meer zelfs, hoe goed bedoeld het ook is, eigenlijk kan lezen geen thema zijn: het is de basis van alles”, zegt Geudens. “Dat wordt dé grote uitdaging: niet loslaten en doorpakken”, zegt Saerens. “Dit moet onze hoofdprioriteit blijven. Anders is het terug naar af.”