Op de werkvloer blijven afstandsregels en mondmasker de norm: ‘Waar zit de logica?’

Het nieuwe schooljaar betekent ook voor heel wat bedrijven een nieuwe start. Vanaf 1 september wordt telewerk namelijk niet langer aanbevolen en kunnen bedrijven naar eigen goeddunken beslissen hoe vaak ze hun werknemers op kantoor willen.

Voor zowel werkgevers als werknemers is dat een hele opluchting. Een recent onderzoek van preventiedienst Mensura laat zien dat het langdurige telewerk een impact had op de mentale gezondheid van werknemers. Vorige zomer kregen werkgevers een kwart meer aanvragen van werknemers voor psychologische ondersteuning dan de zomer ervoor.

“Door corona hebben we de voordelen van thuiswerk ingezien”, zegt Elita Schildermans. “Maar we stellen tegelijkertijd vast dat mensen zich vervreemd voelen van hun team en verbinding missen. Ook geven velen aan dat de werkdruk onvoorspelbaarder is geworden door het thuiswerk. Daarom is het goed dat bedrijven nu naar een ideale mix kunnen zoeken.”

Toch is de heropstart niet helemaal zoals werkgevers gehoopt hadden. In het ministeriële besluit dat gepubliceerd wordt, verwijst men nog steeds naar de regels die door de sociale partners aan het begin van de vakantie werden afgesproken. Waar u thuis en in de horeca opnieuw ongelimiteerd mensen mag ontmoeten, of op festivalweides tussen 75.000 mensen kunt dansen, moet u op kantoor dus nog steeds de afstandsregels hanteren. Kan dat niet, dan blijft een mondmasker de norm.

‘Logica is ver zoek’

“Zo is er van een nieuwe start natuurlijk weinig sprake”, zegt Eric Laureys, woordvoerder van het Vlaams netwerk voor ondernemingen (Voka). “Veel bedrijven willen hun werknemers opnieuw verwelkomen met een personeelsfeest, maar weten nog eigenlijk niet of dat wel kan. Ik stel ook vast dat je in de horeca met zoveel als je wilt mag samenkomen, maar dat je in de bedrijfskantine dan wel afstand moet houden. Waar zit de logica dan?”, vraagt Laureys zich af.

Hij wijst erop dat de regels die nu gelden nog steeds voortkomen uit voorschriften van de Generieke gids, die in overleg tussen de sociale partners op 14 juli werden vastgelegd. “Die dateren dus van een heel ander moment", aldus Laureys. “Met 75 procent volledig gevaccineerden in Vlaanderen is de situatie vandaag niet te vergelijken, dus moeten de regels daar ook aan aangepast worden.”

Ook Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij ondernemersnetwerk Unizo, vindt dat bedrijven zo snel mogelijk opnieuw normaal moeten kunnen functioneren. “Door de huidige afstandsregels kunnen veel bedrijven nog steeds niet op volle capaciteit herbeginnen in september. Als er dan in de rest van de maatschappij nog weinig regels gelden, vrees ik dat ook het draagvlak om op het werk een mondmasker te dragen zal slinken.”

Het kabinet van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt de vergelijking met de regels in de horeca of thuis niet helemaal opgaan. “Wat mensen in hun vrije tijd doen, is op eigen risico. Maar op het werk is de werkgever verantwoordelijk voor de gezondheid van de werknemers. Voorts is het aan de sociale partners om de nieuwe regeling op het werk uit te werken", zegt zijn woordvoerder.

Volgens Karel Van Damme, voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk die zich buigt over de regels voor het werk, zal er tot eind september weinig veranderen aan de regels. “Het is niet omdat er in de rest van de maatschappij versoepelingen zijn, dat wij meteen moeten volgen.” Hij vindt dat het verstandiger is om eerst het effect van de huidige versoepelingen – de terugkerende reizigers en de heropstart van de scholen – te bekijken. “Als wij de regels aanpassen, betekent dat dat vier miljoen mensen elke dag op een andere manier gaan samenwerken. Door nu het zekere voor het onzekere te nemen, vermijden we dat we later weer moeten verstrengen.”