Op de spoedafdeling in Knokke: ‘Als de strandbars dichtgaan, zien we een piek in de accidenten: ‘de bus van 20 uur’’

‘Wij zijn hier in Knokke eigenlijk een stageplaats voor de Nederlandse jeugd om te leren drinken.’ De zon is teruggekeerd en dat brengt meteen drukte op de spoed. Wij liepen een avond mee op de urgentiedienst van AZ Zeno in Knokke. Spoedartsen, verpleegkundigen en patiënten geven een exclusieve blik achter de schermen. ‘Zelfs de brandweer kreeg die penisring niet doorgeknipt. Ze moesten met een slijpschijf komen.’

Het is donderdagavond 20 uur wanneer een vrouw met de ambulance wordt binnengebracht op de spoed van het AZ Zeno in Knokke-Heist. Ze kan moeilijk ademen. “Reanimatie 1 is vrij”, roept een verpleegkundige. De zon is weer komen piepen en dat hebben ze hier geweten. Een tiener met een overdosis. Een dertiger met opgezwollen ogen. Een zesjarige met een diepe snee. En een oudere man met bloedingen. Het is opnieuw alle hens aan dek.

“We noemen dat hier ‘de bus van 20 uur’”, vertelt Emanuel Van Hoecke (39), spoedarts en medisch directeur. “Dat is het moment dat de strandbars in Knokke dichtgaan en dan zien we een piek in de accidenten. Mensen hebben een tijdlang in de zon gezeten en wat rosé gedronken op het strand. Dat gaat dan van flauwvallen tot hartinfarcten en overdosissen alcohol. Op een zomeravond zoals vandaag zien we zo’n 92 patiënten op de spoed passeren, en een groot deel daarvan zijn jongeren. Vorige vrijdag zijn er zo maar liefst vijftien ambulances uitgereden voor alcoholproblemen en vechtpartijen met jongeren. Het was ‘Nacht van het Zoute’, een feestje georganiseerd door verschillende kunstgalerijen en immokantoren, waar veel drank geschonken werd, en dan is het altijd prijs. Na een gevecht hadden twee van hen zelfs een kaakfractuur.”

Volgens de spoedarts - een stoere, charismatische man die met zijn kostuum niet zou misstaan op het terras van een Knokse beachbar - worden er vooral dronken tieners tussen 15 en 16 jaar binnengebracht. Ze doen er niet flauw over; de meest schrijnende gevallen die op de spoed belanden, hebben met alcoholproblemen te maken. “Recordhouder deze zomer was een man van 50 jaar met 5,2 promille in het bloed. Dat is... gigantisch. Daarvoor moet je echt flessen vodka en sterke drank na elkaar drinken. Wat de jongeren betreft, is er vorige week een meisje van 16 jaar binnengebracht met 3,1 promille in haar bloed (ongeveer 10-13 glazen voor een vrouw, red.). Dat betekent coma voor iemand van 50 kilogram.” En voor wie nu denkt dat haar maag dan wel zal leeggepompt zijn. “Nee, dat doen we nooit”, vervolgt Van Hoecke. “Enkel als er een gevaarlijk gif is ingenomen. Ze krijgen intraveneus vocht en worden gemonitord tot ze weer wakker zijn.”

Emanuel Van Hoecke (39), spoedarts en medisch directeur van het AZ Zeno in Knokke. ‘Vorige week is een meisje van 16 jaar binnengebracht met 3,1 promille in haar bloed. Dat betekent coma voor iemand van 50 kilogram.’ Beeld ID/ Pieter Clicteur

Instroom van Nederlanders

Het AZ Zeno is een futuristisch ziekenhuis en behoort de modernste in ons land. De nieuwbouwcampus is geïnspireerd op het surrealistisch werk van René Magritte en zweeft als een wolk boven de omliggende polders. Hier en daar hangt er een modern werk van een lokale kunstenaar aan de muur, voor de rest oogt het ziekenhuis strak - klinisch wit, zeg maar. Twee verpleegkundigen, twee jonge vrouwen die liever anoniem blijven, vonden even de tijd om te eten. “We zijn eigenlijk continu bezig geweest”, zeggen ze. De ene reed met de mugwagen mee, de andere bleef in het ziekenhuis. “Vooral mensen die flauwgevallen zijn door de warmte en ook tieners die te veel hebben gedronken. Zo werd er een 13-jarige binnengebracht met een overdosis, maar zijn ouders zaten in Antwerpen. Ze hadden een appartement in Knokke en de jongen mocht er met vrienden alleen verblijven. Mama en papa dachten dat hij wel braaf zou binnenblijven, komt die binnen met een overdosis, zeg... Ongelooflijk hé.”

Een paar minuten later rijdt er een tweede ambulance binnen, zwaailichten incluis. Het is een ambulance van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, collega’s uit Nederland dus. “Deze man was op vakantie in Nederland en heeft onze wachtpost gebeld”, vertelt de spoedarts tegen de verpleegkundige. De oudere man heeft bloedingen. Ze brengen hem meteen weg. Over de hele nacht zullen er zo nog zeven ambulances binnenrijden. Een tiental artsen en verpleegkundigen bewaken hier de urgentiepost. Enkele woorden zijn genoeg om elkaar te begrijpen.

Terwijl Van Hoecke ons begeleidt door de verschillende ruimtes - die zijn ingedeeld volgens ‘Reanimatie 1,2 en 3’ en ‘Gips 1,2 en 3’ - vragen we of hij de VRT-hitserie Knokke Off heeft gezien. “Wees maar zeker”, lacht hij. “Ik speel erin mee als... spoedarts. De scène waarin Pommelien Thijs - Louise in de serie - een overdosis MDMA had genomen en bewusteloos op het strand lag. Dat heb ik al meermaals in het echt meegemaakt, dus veel acteren was er niet aan”, lacht hij. “Maar dat de makers ons hebben gevraagd om mee te spelen, heeft een positieve vibe gecreëerd in het ziekenhuis. Het is heel waarheidsgetrouw wat ze meegeven. Op het moment zelf vroegen de makers ook: ‘Hoe gebeurt die opvang? Hoe pakken jullie dat aan?’ We voelden ons echt betrokken.”

Emanuel Van Hoecke, te herkennen aan de gele broek: ‘In ‘Knokke Off’ speel ik mee als spoedarts, in de scène waarin Pommelien Thijs een overdosis MDMA heeft genomen. Dat heb ik al meermaals in het echt meegemaakt, dus veel acteren was er niet aan.’ Beeld VRT

In de wachtzaal zitten een tiental mensen, de helft met teenslippers en een derde met een Nederlands accent. “De Nederlanders - jong en oud - zijn hier inderdaad een groot deel van de patiënten”, vervolgt de medisch directeur. “Onlangs moest ik het ooglid hechten van een Nederlandse jongere die had gevochten. Ik vroeg het hem een keer: hoe komt het nu toch dat er zoveel Nederlandse jongeren op onze spoedgevallen terechtkomen, die dan ook volledig van de kaart zijn? Hij antwoordde me dat het een ‘dingetje’ is om vanaf 18 jaar als Nederlander naar Chersonissos (een feestoord in Griekenland, red.) te gaan, maar dat ze eerst tussen 16 en 18 jaar naar Knokke moeten komen om te ‘leren drinken’. Met andere woorden, wij zijn hier in Knokke eigenlijk een stageplaats voor de Nederlandse jeugd om te leren drinken. Best bijzonder, vond ik dat.”

Spoedbarometer

Het is ook de zomer van de experimenten, horen we hier vertellen, en dat loopt al eens keer verkeerd af. “Een patiënt vond het een goed idee om een penisring te bevestigen en daarbij twee Viagra-pillen te nemen. Maar dat blokkeert de bloedafvoer en de penis durft zo af te sterven. Die ring moest eraf, maar als dat een centimeter dik metaal is, is dat niet zo evident. Zelfs de brandweer kreeg dat niet doorgeknipt. Uiteindelijk hebben we die patiënt dus in slaap moeten doen om de ring door te zagen met een slijpschijf”, zegt Van Hoecke. “Een ander extreem geval had met huiselijk geweld te maken. Een dame was aangevallen met een groot keukenmes, waarbij het mes via het oog in de schedel is terechtgekomen.” Kortom, op zomerdagen zien ze hier wel wat passeren.

Op alle spoeddiensten in België ligt het aantal patiënten hoger ten opzichte van vorige zomer. In het AZ Zeno in Knokke is het aantal patiënten met 14 procent toegenomen. Van Hoecke vertelt dat het voor een deel te maken heeft met het huisartsentekort in de omgeving. “Mensen die een ongeplande zorgvraag hebben, in onze termen ‘huis-, tuin- en keukenproblemen’ (zoals wespensteken, red.) melden zich ook aan op de spoed. Dat zijn zaken die niet op een spoeddienst horen, maar die patiënten kunnen niet onmiddellijk terecht bij hun huisarts. Hetzelfde met toeristen.”

“Daarom hebben we in aanloop naar deze zomervakantie een nieuw systeem gelanceerd. De drukte op onze spoed wordt nu gecontroleerd in ‘real time’. Een beetje zoals op het strand. Elke minuut wordt dat geüpdatet. En als de barometer aangeeft dat er risico is op overcrowding - dus dat er te lange wachttijden zijn - mobiliseren we extra artsen en verpleegkundigen. De shiften van de spoedartsen overlappen sinds deze zomer ook een uurtje om 20 uur, het piekmoment dus, en dat lijkt toch zijn vruchten af te werpen.”

We zijn op weg naar de uitgang als de kleine Fran (6) uit box 3 gehuppeld komt met haar mama en papa. “Mijn vinger is genaaid”, vertelt ze, terwijl ze haar ingepakte hand toont. “De zon scheen, dus we gingen fietsen naar de McDonald’s”, lacht ze terwijl ze vertelt, “maar opeens botste ik tegen een muur en zat mijn hand vast tussen mijn stuur en de muur.” Nu hoopt ze alsnog naar de McDonald’s te gaan. “Maar mama gaat eerst de auto halen”, klinkt het nog bij de kleine meid.