Op de Miss Travestie Verkiezing in Oudenaarde: ‘Een serieuze show, terwijl Miss België vooral een defilé is’

Een man met een uit de staartveren van een fazant en flikkerende diademen samengesteld mondmasker is nog de minst extravagante van de zowat 700 bezoekers die zaterdagavond de Miss Travestie Verkiezing bijwoonden in feestzaal Salons Mantovani.

Vanuit alle hoeken van het land stroomden er vooral gewone mensen, maar tevens een klein leger aan drags van allerlei pluimage binnen. Aan elke tafel zat er minstens eentje, vaak met ontplofte felgekleurde pruiken, jurken vol glitteraccessoires en een dikke, dikke laag make-up.

Voor de meest excentrieke kleding, pruiken en sieraden was het nog even wachten tot de vijf kandidaten – Roxy Ryan (29), Nikky Grace (22), Vanity Fox (31), Drag Oriflame (41) en Ashley Foxx (25) – zo’n 3 uur lang het podium zouden innemen.

Voor hen was het alles of niets. Deze jaarlijkse missverkiezing is immers de belangrijkste van de Benelux, zo wisten zij én organisatrice Miss Michelle (52), voor wie dit de 22ste editie is. “De zaal zit vol, hé!”, beklemtoont die laatste trots. Dat dit event groter en leuker is dan de Miss België-verkiezing, zegt ze wat verwaand. “Dat zeg ik niet alleen. Aan de jurytafel zit zoals elk jaar dezelfde gerechtsdeurwaarder als bij de Miss België-verkiezing. Hij zegt dat deze gala-avond weliswaar een wedstrijd is, maar toch veel meer overkomt als een serieuze show, terwijl het bij Miss België vooral een defilé is.”

Ze heeft recht van spreken. In de voorbije dertig jaar toerde ze individueel of als onderdeel van haar Gentse gezelschap Les Folles de Gand langs culturele centra of festivals zoals de Gentse Feesten. Ze heeft al alles gezien, zegt ze. Maar waarom het een travestie- en geen drag queen-verkiezing noemen, willen we weten. “Ach, what’s in a name? Vroeger waren we travestieten, sinds Ru Paul’s Drag Race op tv kwam zijn we plots drags. Wat mij betreft: “Ik ben een verklede vent en ben daar trots op.”

Evolutie

Toch onderging de verkiezing dit jaar een kleine (r)evolutie met Drag Oriflame, ofte de vreemde eend in de bijt waar niemand nog kon naast kijken. “De eerste non-binaire genderneutrale kandidaat”, zo luidt de eigen omschrijving. Of dat niet een beetje dubbelop is?“Ja, maar zo is het tenminste duidelijk.”

Drag Oriflame laat zich aanspreken met ‘hun’, wil door hun aparte make-up en kledij niet meteen een gender neerzetten en blijft daaraan trouw door onder meer geen borstplaten te gebruiken. Als statement kan het tellen. “Zo’n platte voorkant, dat is het grote publiek niet gewoon.”

Eén kans op vijf heeft hun om met het kroontje te gaan lopen. “Ik ben anders, dat weet ik. Maar iemand moet de eerste zijn”, luidt het strijdvaardig.

Hun slaagkansen? “Hun ziet er zo anders uit, hé”, zegt Miss Michelle wat vertwijfeld. Om vervolgens een pleidooi te houden voor de traditionele drag- of travestieshows. “Fijn dat Ru Paul’s Drag Race de scene omhoog tilde, maar jongens, het is wel Amerikaans. En hoewel de Belgische scene van een zeer hoog niveau is, zijn het vooral de traditionele queens die succes hebben en grote zalen vol krijgen. Ik gun Drag Oriflame werkelijk alles, die lieve schat, maar hun maakt het henzelf moeilijk. Hun spreekt eerder de kleine scene aan dan het grote publiek.”

Dat je de door Ru Paul geïntroduceerde trends niet meer kan tegenhouden, geeft ze toe. “Maar tegelijk zeg ik al jaren dat het veel commerciëler moet of er is over 5 jaar geen drag-scene meer.”

Toch volgt, wanneer Drag Oriflame bij hun korte presentatie aan het begin van de avond zegt te staan voor genderneutraliteit “en daarin het verschil hoopt te maken”, een staande ovatie. Idem bij het badpakkendefilé. Terwijl de andere queens de Victoria’s Secret in zich naar boven halen, showt Drag Oriflame een outfit die je nog het best kan omschrijven als een doormidden gesneden tulp. Sensueel heupwiegen noch priemende nepborsten, maar het werkt.

Het felbegeerde kroontje ging uiteindelijk naar Ashley Foxx (25). Drag Oriflame zat volgens echtgenoot Nick lange tijd in de top drie, maar naar verluidt haakten de klassieke juryleden af bij hun laatste act met kruisschelp en borstloos bovenstuk. Al ging hun wel met de titel van ‘meest sympathieke queen’ aan de haal. “Ik heb niettemin mijn punt gemaakt”, zegt hun tevreden.