Op de Meir missen ze de Nederlanders: ‘Of de solden een succes worden? Dat blijft een dubbeltje op zijn kant’

Na twee coronajaren hoopten winkeliers op een normaler 2022. De oorlog in Oekraïne en stijgende prijzen maakten consumenten echter voorzichtiger. Kunnen de wintersolden het verlies goedmaken?

Geen Nederlandse invasie van de Meir dit jaar. Vorig jaar zakten heel wat van onze noorderburen af naar Antwerpen, op de vlucht voor de strenge coronamaatregelen in eigen land. Dat werd dan wel niet door iedereen geapprecieerd, menig winkelier denkt nog met weemoed terug aan de extra klanten, zo blijkt tijdens een wandeling op de eerste dag van de wintersolden.

Zonder Nederlanders is het (nog) niet over de koppen lopen, maar de eerste koopjesdag brengt wel een gezellige drukte met zich mee op de Meir. Ook in andere steden is dat zo, volgens belangenorganisaties Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en Mode Unie, de federatie voor de zelfstandig modedetailhandel.

Dat is een opluchting voor veel winkeliers. 2022 had beterschap moeten brengen. Maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit: energieprijzen stegen, de inflatie scheerde hoge toppen en mensen hielden de knip op de beurs tijdens het winkelen. “Mensen kopen bewuster dan vroeger”, zegt Carole Thewissen, zaakvoerder van schoenenwinkel West End, de laatste zelfstandige die overblijft op de Meir. “Ze gaan op zoek naar dat ene specifieke item dat ze nodig hebben.”

Ook Eric De Meyer, zaakvoerder van de speciaalzaak ’t Pantoffeltje op de Wapper, zag dat gebeuren. “Mensen hebben minder koopkracht, dat voel je”, zegt hij. “Ze zijn voorzichtiger en denken na over een uitgave van 40 euro. Niet dat het een dramatisch jaar was voor mij. De eindejaarsperiode is bijvoorbeeld wel goed verlopen. Pantoffels blijven altijd een goed cadeau, natuurlijk.”

Daar komt nog eens bij dat het een zachte winter was. “Dat klinkt gek, maar het is toch iets tussen de oren van mensen dat ze pas denken aan winterkleren bij de eerste winterprik”, zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School).

Eric De Meyer van 't Pantoffeltje. Beeld Tine Schoemaker

Grote kortingen

Enkel bij kledingwinkel Sedona glunderen ze. “We dachten niet dat het mogelijk was, maar we hebben het deze winter beter gedaan dan vorig jaar”, zegt zaakvoerder Tania Vanryckeghem. “En winter 2021 was al ons beste seizoen ooit.” Al hebben ze daarvoor wel alles uit de kast gehaald, zeggen ze, met gratis champagne en een kerstman die tien dagen lang klanten de winkel in leidde.

Kortom, weinig mensen die echt overdreven positief zijn, maar ook geen pessimisme. De grote ketens buiten beschouwing gelaten – die zijn een wereld op zich – is het moeilijk een lijn te trekken in de situatie van zelfstandigen. Wat dat betreft, zijn de bevragingen van belangenorganisaties veelzeggend. NSZ spreekt van uitzonderlijk veel winkeliers die van bij de start van de solden hoge kortingen hanteren: volgens de organisatie start een op de vijf zelfstandigen met een korting van 50 procent. “Veel zitten nog met een grote stock”, zegt woordvoerder Cedric Tack. “Via grote kortingen hopen ze aan voldoende cashflow te raken om de zomerstock aan te kopen.”

Anne-Cathérine Wauters, zaakvoerder van Pep’s in Hopland, begint de solden met kortingen tot 40 procent. Andere jaren start ze inderdaad met 20 tot 30 procent, om dat dan gradueel op te trekken naar 40 procent. “Waarom nu direct zoveel? Ik ben wel verplicht om bij 40 procent te beginnen”, zegt ze. “Anders blijven mijn kleren liggen.” Wauters wijst naar de grote winkels en ketens in haar buurt. “Zij doen al weken aan koppelverkoop. Eind oktober geven ze ook al kortingen met Black Friday. We kunnen niet anders als kleine zaak.”

Maar sla er de bevraging van Mode Unie op na en het beeld is genuanceerder. Zij zien een gemiddelde korting van 31 procent, wat niet zo sterk afwijkt van andere jaren. Ook hebben ze geen weet van berichten over een grote stock die blijft liggen. “In september viel de verkoop wel serieus tegen, 10 tot 15 procent lager”, zegt woordvoerder Chiel Sterckx. “Maar november en de feestdagen waren veel beter.” Volgens Mode Unie wisten klerenwinkels het verlies daardoor te beperken tot 5,5 procent.

Thewissen compenseerde die mindere verkoop door bewust minder aan te kopen. “Dat doen we uit voorzorg”, zegt ze. “Het blijft sinds corona rekenen: hoeveel kopen we zelf in? Zet ik dan toch die extra jobstudent aan het werk of laat ik mijn vast personeel iets meer lopen? Het is nu al drie jaar aan een stuk rekenen, rekenen, rekenen.”

Dubbeltje op zijn kant

Wat verwacht ze dan van de koopjes? “Het blijft koffiedik kijken”, zegt Thewissen. “We merken de laatste twee weken dat de kortingen helpen. Maar straks komen de afrekeningen van de energiefactuur wel binnen.” Ook de belangenorganisaties weten niet wat ze moeten verwachten. Mode Unie spreekt van 65 procent van de zelfstandigen die denken even goed of beter te verkopen als vorig jaar, leden van NSZ zijn dan weer pessimistischer.

Ook onduidelijk voor Thewissen is wat ze van de consumenten mag verwachten. Van Ossel durft het ook niet te voorspellen. “Gaat wie kleren nodig heeft, gewacht hebben op de kortingen tijdens de solden?”, zegt hij. “Of denken consumenten bij het horen dat de energieprijzen dan wel weer op hetzelfde niveau van vroeger zitten: ‘Ik blijf voorzichtig, ze blijven toch bombarderen in Oekraïne?’ Die spanning voel je wel.”