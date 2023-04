Op de ‘Friends’-expo blijkt de jongste generatie minder problemen te hebben met ‘beledigende humor’ dan Jennifer Aniston denkt

“Als je ergens een onvervalste fan van Friends kan zijn, is het hier wel.” In de hal van Brussels Expo staren twee twintigers naar een oranje sofa alsof het een pas ontdekt werk van Leonardo da Vinci is. Even opgewekt als ernstig proberen ze te beoordelen in welke mate het Brusselse meubelstuk lijkt op de versie die ze urenlang op een televisiescherm bekeken. Het gaat namelijk om een replica van de de iconische sofa waarop de personages uit de Amerikaanse sitcom Friends tussen 1994 en 2004 236 afleveringen lang neerploften.

Voor Friends: The Experience zijn drie grote sets nagebouwd waarin bezoekers kunnen ronddwalen en daarnaast zijn er tientallen pruiken, kostuums en scripts te bezichtigen. Het is een formule die aanslaat: de expo boordevol replica’s loopt gelijktijdig in Seattle, Philadelphia en New York. Voor de eerste halte van de Europese tour in Parijs werden 150.000 kaartjes verkocht.

Gevarieerd publiek

Op de openingsdag van de Brusselse expo wordt duidelijk dat Friends ook in België leeft en een bijzonder gevarieerd publiek aantrekt. “Ik keek al naar de afleveringen toen ik als 14-jarige thuis kwam van school”, vertelt Stéphanie Jaenen (37). Ze herbekeek de reeks jaren later opnieuw via Netflix en kon de kans om door de wereld van Friends te wandelen niet laten liggen.

De Amerikaanse streamingdienst bracht daarnaast ook een nieuwe generatie in contact met de avonturen van de zes vrienden uit New York. In Brussels Expo lopen verschillende tieners en jonge twintigers rond die zich uitgedost hebben als een van de personages. De periode waarin de reeks zich afspeelt hebben ze misschien niet bewust meegemaakt, maar de verhaallijnen over vriendschap en romantiek zijn volgens hen wel nog steeds erg herkenbaar.

'The Friends Experience' in Parijs. Beeld rv/James Watkins

Het enthousiasme van de jonge fans staat enigszins in contrast met uitspraken die hoofdrolspeelster Jennifer Aniston onlangs deed over het culturele nalatenschap van de reeks. Tijdens een interview vertelde ze dat het nu moeilijker is om komische reeksen of films te produceren omdat er meer maatschappelijke gevoeligheden zijn.

“Er is nu een hele generatie die terugkijkt naar afleveringen van Friends en ze beledigend vindt”, aldus de Amerikaanse ster. Het is een standpunt dat bij de bezoekers van de expo gemengde gevoelens opwekt. “Nu wordt er over bepaalde thema’s meer nagedacht en zou je sommige grappen niet meer maken. Al hoop ik dat het niet betekent dat bepaalde afleveringen zoals bij FC De Kampioenen niet meer uitgezonden zullen worden”, zegt Jaenen.

Vrees voor censuur

De vrees voor censuur leeft ook bij Ismaela Teugels (47), die in de drukbezochte souvenirshop tussen tientallen deurmatten, puzzels en beautyproducten met een Friends-logo rondloopt. Ze kijkt enigszins beteuterd omdat ze hoopte dat haar vipticket van 87 euro meer zou opleveren en dat ze meer tijd zou krijgen om foto’s in de decors te maken.

Als Friends-fanaat van het eerste uur kijkt ze bijna dagelijks naar de serie en ze heeft niet het gevoel dat de humor uit de reeks lelijk oud wordt. “Er werden bijvoorbeeld grappen gemaakt over de periode waarin een van de personages dik was, maar alle figuren uit de reeks zijn als broers en zussen voor elkaar. Dan kan je harde humor verwachten.”

Dat de expo internationaal een enorm succes is en dat de reeks een van de populairste titels op streamingdiensten blijft, stelt Teugels niet gerust. “Het zijn niet de mensen die naar zo’n expo komen die beslissen of iets nog uitgezonden kan worden.”

Als een van de jongste fans op de Brusselse site haalt Simon (15) zijn schouders op wanneer hij het over de uitspraak van Aniston heeft. Hij heeft alle afleveringen net bekeken met zijn moeder en oudere broer, en is juist enthousiast over de manier waarop Friends generaties samenbrengt. “Sommige momenten vond ik echt cringe, maar voor de dingen waar je van houdt, knijp je soms gewoon een oogje dicht. Anders blijft er weinig entertainment over om van te genieten.”