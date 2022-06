‘Op de duur zou je je afvragen waarom hij ontslag heeft genomen’: Beke schreeuwt opnieuw onschuld uit in dossier kinderopvang

Bij de aankondiging van zijn ontslag op 12 mei hield Wouter Beke al een uitgebreide lofzang over zichzelf en zijn beleid. Bekes dochter schonk hem een trui met het opschrift Nothing to prove. Toch was het al een tijdje duidelijk dat de minister niet geheel vrijuitging bij het overlijden van een baby in kinderopvang ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. Zijn diensten hadden immers niet krachtdadig genoeg opgetreden bij de eerdere incidenten in de crèche.

Na Bekes vertrek ontdekte Het Laatste Nieuws dat zijn politieke verantwoordelijkheid mogelijk nog verder reikte dan gedacht. In februari 2020 bezorgde de krant hem een lijst van meer dan 40 crèches waar sprake was van grensoverschrijdend gedrag, verwaarlozing of mishandeling, terwijl slechts één crèche een sanctie kreeg. Beke beloofde de lijst grondig te bekijken, maar de betrokken crèches werden nooit geherevalueerd. Ook ’t Sloeberhuisje stond op de lijst.

En dan waren er nog de vele waarschuwingen van experts, onder wie kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Zij zagen al langer dat het grondig fout liep en adviseerden de minister om in te grijpen, maar dat gebeurde niet.

Verhegge

Toch blijft Beke erbij dat hij geen fouten heeft gemaakt. “Als minister heb ik sterk vertrouwd op mijn administratie. Ik organiseerde elke maand een vergadering met mijn topambtenaren. Op geen enkel ogenblik is daar naar boven gekomen dat het Agentschap Opgroeien (waartoe Kind & Gezin behoort, ADB) over te weinig instrumenten beschikte of dat er bijsturingen nodig waren”, zei hij in de onderzoekscommissie kinderopvang, die stilaan haar ontknoping nadert.

De fout ligt dus niet bij Beke, aldus die laatste, maar wel bij zijn administratie. Als minister hield hij zich naar eigen zeggen niet bezig met individuele dossiers, tot de dood van de baby dat plotseling nodig maakte. Beke: “Pas toen ik in het dossier van ’t Sloeberhuisje dook, zag ik dat een aantal dingen op z’n minst vragen opriepen. Toen ben ik in gang geschoten en heb ik onder andere een audit besteld.”

Katrien Verhegge, de administrateur-generaal van het Agentschap Opgroeien, zei afgelopen vrijdag in de onderzoekscommissie dat Kind & Gezin al jaren een performanter IT-systeem vroeg dat probleemcrèches automatisch detecteerde. Er waren echter onvoldoende middelen. Bovendien zou Kind & Gezin onder een forse personeelsdruk lijden: elke klachtenbeheerder staat in voor 223 crèches. Maar volgens Beke kaartte Verhegge deze problemen nooit aan.

Onder de bus

Ook cd&v-parlementslid Katrien Schryvers richtte haar pijlen op Verhegge. Zo loopt de topvrouw meer en meer in het vizier van cd&v, de partij die al achttien jaar de minister van Welzijn levert en nu de schade probeert te beperken. Bekes opvolger Hilde Crevits floot Verhegge vorige week ook al openlijk terug toen bleek dat ze foute informatie had doorgegeven over een gecontesteerde onthaalmoeder in Veurne. Haar positie is steeds wankeler.

Hoe dan ook maakte de verdediging van Beke weinig indruk in het parlement. “Mevrouw Verhegge wordt hier nu al enkele uren onder de bus gegooid. Op de duur zou je je afvragen waarom u eigenlijk ontslag heeft genomen”, merkte Björn Rzoska (Groen) op. Volgens Hannes Anaf (Vooruit) kon Beke onmogelijk beweren dat hij van niets wist. “Als er zaken fout lopen in de administratie, is het aan een minister om bij te sturen.”