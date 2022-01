Op de coronabetoging waren ook linksextremisten aanwezig, en die waren uit op ‘oorlog’

Of het klopt dat de Brusselse politie schijnbare linksextremisten oppakte, die na identiteitscontrole rechtsextremisten bleken te zijn? Die vraag werd zondagavond vanuit linkse middens gesteld. Er heerst daar blijkbaar zo veel ontzetting over de symbolen van anarchisten en antifascisten die opdoken bij de betogers, dat ze niet kunnen geloven dat het werkelijk om geestesgenoten ging.

Op Twitter wierp ook iemand op dat een antifascistische vlag die prominent in beeld verscheen, niet echt kan zijn. “Antifa is rood van boven en zwart van onder”, klonk het. Maar in werkelijkheid varieert dat van groep tot groep. De meeste van die organisaties staan ook wel uiterst kritisch tegenover het coronabeleid, maar mijden de betogingen omdat die gedomineerd worden door extreemrechts.

▶ Bekijk de beelden van de uit de hand gelopen betoging:

Stenengooiers

In Frankrijk doken antifascisten zelfs al op als tegenbetogers. Bij onze veiligheidsdiensten viel er evenwel geen bevestiging te krijgen van ‘false flag operations’ — waarbij rechts de schijn zou wekken links te zijn om de schuld voor het geweld op die hoek af te schuiven. “Het zou me niet verbazen dat zoiets gebeurt”, oppert een bron. “Maar vastgesteld is het bij mijn weten nog niet.”

Uit onderzoek van videobeelden en sociale media valt alleszins te concluderen dat er echte linksextremisten opstapten in de betoging en dat die ook deel hadden aan het geweld. Zo schaarden heel wat stenengooiers in de Kleine Wetstraat zich achter een straatbreed spandoek met een citaat van de anarchistische denker Michail Bakoenin: “Waar de staat begint, eindigt de individuele vrijheid en omgekeerd” — neergeschreven in het Frans.

Spandoek met een citaat van de anarchistische filosoof Mikhail Bakoenin. Beeld Facebook

‘Morgen oorlog’

In diezelfde groep werd ook de in twijfel getrokken zwart-rode vlag met het opschrift “Action Antifasciste” meegedragen, evenals een spandoek met de slogan “Le virus c’est le système” (het virus is het systeem). Daarop maakten zich drie groeperingen uit de Franse Elzas en Lotharingen kenbaar: Le Bloc Lorrain, Alsace Révoltée en Strasbourg Antifa. Het blijkt vooral de leider van die laatste te zijn die de uitstap organiseerde.

De Franse delegatie met haar twee spandoeken in het Jubelpark. Beeld Facebook

“Er zijn nog twee plaatsen over voor Brussel. Vertrek in Straatsburg vrijdag en zondag terug. Stuur een persoonlijk bericht”, zo liet hij woensdag op zijn Facebookpagina verstaan. Dat ze vrijdag al vertrokken, was om deel te nemen aan de manifestatie die zaterdag in Brussel plaatsvond tegen politiegeweld en racisme. “Een kleine betoging vóór de oorlog van morgen”, schreef een Franse betoger onder een filmpje van die eerste actie.

Filmpje van een betoging tegen politiegeweld en racisme, waarbij een Franse deelnemer schrijft dat het ‘morgen oorlog’ wordt. Beeld Facebook

Marcheren met woede

“Wij zijn antifascisten, antikapitalisten en tegen het systeem”, zo klinkt het in een voorstellingstekst van Strasbourg Antifa. “Tegen het fascisme zullen we ons verzetten tot de dood. Onze wijze van betogen is niet gewelddadig, maar we hebben niet de gewoonte om te wijken voor een bedreiging of een uitlokking. We plegen geen gratuite agressie, maar we marcheren wel met woede in plaats van plezier.”

Van het geweld dat zondag gepleegd werd, distantieert de leider zich absoluut niet. “Brussel in as”, zo postte hij ‘s avonds. “We waren daar en komen terug.” Hij sloot die boodschap af met “ACAB”. Die afkorting staat voor “All Cops Are Bastards” en wordt vaak door voetbalhooligans gebruikt. Maandagochtend werden die letters nog eens vermeld onder een filmpje dat hij postte van politieagenten die op de trappen van een metrostation met nadarhekken en een brandende container werden belaagd.

Meermaals veroordeeld

De leider heet Mike M., is halverwege de twintig en al meermaals veroordeeld. Zo kreeg hij vorig jaar nog 13 maanden cel omdat hij in een video had opgeroepen om de ordediensten aan te vallen en overheidsgebouwen te vernielen. Vorige dinsdag stond hij opnieuw voor de rechtbank, waar voor gelijkaardige feiten 18 maanden werd geëist. Dat vonnis moet nog vallen en medestanders raadden hem aan om ondertussen niet te veel in de kijker te lopen.

Mike M. ‘op weg naar de oorlog’ (links) en met sigaret. Beeld Facebook

Of hij in Brussel opgepakt is, kon Het Laatste Nieuws niet meteen achterhalen. Maar maandagochtend was hij alleszins op vrije voeten. Dat de man ook los van ideologie geneigd is tot misdrijven en geweld, blijkt uit een rechtbankverslag uit 2016. Toen werd hij in Metz veroordeeld tot 22 maanden cel, waarvan 6 met uitstel, voor een zaak waarin zelfs zijn eigen moeder zich burgerlijke partij had gesteld tegen hem.

Dat proces ging over meer dan veertig inbraken, negentien autokraken en de diefstal van een gsm waarvoor een scholier met een mes werd bedreigd. Hij verkocht de telefoon naar eigen zeggen “om een kebab te kunnen kopen”. Zelfs zijn eigen oma was niet veilig. Die bestal hij van haar bankkaart, om het aan een rolstoel gekluisterde oudje daarna 1.500 euro afhandig te maken.