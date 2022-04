Op camping Wesertal in Eupen verwelkomen Claudia en Birgitt hun allereerste gasten na de overstroming

Waar blijft dat boek over de watersnoodramp in de Vesdervallei, afgelopen zomer?

Vesderverdriet zou het kunnen heten, naar de roman Klimaatverdriet van Marek Sindelka. En natuurlijk zou ook Zeitoun een inspiratiebron zijn. In dat boek van Dave Eggers volgen we de avonturen van Abdulrahman Zeitoun in de dagen voor en na de doortocht van orkaan Katrina in New Orleans. “Als de dijken braken, zou het water op sommige plekken wel drie tot vijf meter stijgen”, laat Eggers zijn hoofdpersonage denken. “Alles van waarde moest naar boven.”

Aan mogelijke personages voor Vesderverdriet geen gebrek. Neem Claudia Wand und Birgitt Torbrügge van camping Wesertal in Balen, bij Eupen.

Op 15 juli stuurden zij een mail naar al wie een verblijf op hun kampeerterrein (twee sterren) had geboekt: “We are very sorry to cancel your reservation. But the flood last night destroyed everything on the campsite. Cabins swam on the street. Only that you get an image.”

Alles van waarde was weggespoeld. “For repair we need minimum to end of July”, schreven Claudia en Birgitt nog.

Die schatting was al te optimistisch. Pas afgelopen vrijdag, negen maanden na de overstromingen, een draagtijd van sleuren en beulen, timmeren en boren, konden de twee vrouwen van rond de zestig hun camping opnieuw openstellen.

“We zijn blij, maar moe”, zeggen ze wanneer ik kort na de middag de receptie binnenstap. Net als in juli regent het. “Het is een harde winter geweest. Pas op kerstdag hadden we opnieuw verwarming, de elektriciens lieten nog langer op zich wachten en ondertussen hebben wij met zijn tweeën de hele camping hersteld. Normaal openen we pas in mei, maar we snakken zo naar menselijk contact dat we nu al wilden starten.”

Troef

Claudia en Birgitt komen uit Duitsland. Na een leven als consultant en meubelbekleder namen ze in 2014 deze camping over. Ze wilden dichter bij de natuur leven, zoals tijdens hun vele reizen, naar Schotland, Joegoslavië, Oekraïne zelfs. In deze rafelrand van het Hertogenwoud zou dat ongetwijfeld lukken.

De nabijheid van de Vesder, de traag stromende rivier die camping Wesertal begrenst, zagen ze als de grootste troef. Gelijk hadden ze. Elke zomer was de oever gevuld met kinderen, lachend en spelend bij het water.

Groentetuin, bijenkast, pipowagens: stukje bij beetje bouwden Claudia en Birgitt hun lusthof uit. Ze lokten veel jonge gezinnen naar de Vesdervallei, niet zelden uit Gent of Antwerpen, en zo te horen “hoofdzakelijk ecologisch bewust”. Niet toevallig hangt er in de receptie een affiche die oproept tot de sluiting van de kerncentrale van Tihange.

Maar toen werd het juli 2021, stopte het dagenlang niet met regenen en bleef het peil van de Vesder maar stijgen. Tot in de nacht van 14 op 15 juli de dijken braken.

Vanaf de eerste verdieping van hun conciërgewoning zagen Claudia en Birgitt caravans wegdrijven, gelukkig hadden ze eerder die avond al hun gasten in veiligheid kunnen brengen. Dozen met pillen uit de dichtstbijzijnde apotheek stroomden voorbij, spoelen en kabels van de nabijgelegen kabelfabriek, bomen, auto’s ook.

Vrede

Dankzij een inzamelactie door sympathisanten en steun van de plaatselijke overheid konden Claudia en Birgitt verder met hun camping. De eerste maanden huilden ze telkens wanneer ze bij het water kwamen. Het stonk er naar stookolie, overal lag afval. Ver weg was het kinderlijk plezier.

Vandaag is de oever opgehoogd met rotsen en keien. De pipowagens staan weer aan wal. In de receptie geurt het naar vernis, de rosse kater Vrede trippelt onbekommerd door de lusthof.

De Vesder vertrouwen Claudia en Birgitt opnieuw, de mensen die haar beheren wellicht nooit meer. “Nog twee jaar en dan willen we met pensioen”, zeggen ze. “Hopelijk vinden we een opvolger.”

Iets na vieren draait een camper de parkeerplaats op. De allereerste kampeerders na Vesderverdriet. Uwe, Enkeleida en dochter Luana, een vrolijk ogend gezin uit Duitsland.

Belangrijker dan een boek is de terugkeer van de gasten.